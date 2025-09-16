ARTICLE
16 September 2025

中国の2024年研究開発費は74兆円相当で世界第2位

中国国家知的財産権局は9月5日、中国では2024年、社会全体...
　中国国家知的財産権局は9月5日、中国では2024年、社会全体で費やされた研究開発(R&D)経費が前年比8.3%増の3兆6000億元（約74兆4000億円）に達したと発表しました。この数字は世界第2位であり、欧州連合(EU)の平均水準を2.68％上回りました。

　また、今年6月末までに、中国国内の有効な発明特許の総数が延べ501万件に達しました。有効な発明特許を持つ企業は52万4000社で、保有する有効な発明特許は372万7000件に達しました。一方で、大学や科学研究機関は産業の需要に導かれて、特許の実用化を加速しています。特許の実用化特別キャンペーンが始まって以来、特許譲渡許可の手続きの申請件数は延べ12万7000件に達し、数多くの高い価値を有する特許がさまざまな応用シーンで実用されるようになりました。

出所：CGTN Japanese

