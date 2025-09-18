ARTICLE
18 September 2025

江蘇省自貿試験区、知的財産全チェーン統合革新へ19項目の新措置

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
江蘇省自由貿易試験区工作弁公室と江蘇省知識産権局は近日、「中国（江蘇）自由貿易試験区知的財産権全チェーン統合革新を支援する若
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections

江蘇省自由貿易試験区工作弁公室と江蘇省知識産権局は近日、「中国（江蘇）自由貿易試験区知的財産権全チェーン統合革新を支援する若干の措置」を共同で発表した。自由貿易試験区を改革開放の総合試験プラットフォームとして活用し、知的財産の創造から運用、保護、管理、サービスに至る全チェーンで統合的な革新を推進し、実体経済の発展を後押しする狙いである。

同措置は五つの分野で計19項目を盛り込む。創造面では、先端技術特許の取得加速やAI生成コンテンツなど新分野での革新支援を掲げる。運用面では、産業別知財連盟の設立、バイオ医薬やナノ新材料分野の国家級知財運営センター建設、データ知財の登録・活用強化を打ち出す。

保護面では、営業秘密制度の整備に加え、司法・行政・仲裁調停・社会監督を組み合わせた「四位一体」の保護体制を構築する。さらに国際仲裁機関の誘致や、国際事案対応の権利保護基金の設立も進める。管理面では、知財を信託や理財商品に組み込む可能性を探り、財政支援事業での知財情報開示制度を整える。

サービス面では、データ知財の証券化や保険商品の開発を支援し、知財公証センターの設置、資産評価や取引、投融資など多様なサービスを展開する方針である。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More