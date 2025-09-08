ARTICLE
8 September 2025

중국 국가지식산권국,중국 특허집약산업 통계 모니터링 보고서 발표

K
China Intellectual Property
2025년 7월8일, 중국 국가지식산권국은 <<중국 특허집약산업 통계 모니터링 보고서>>를 발표함

중국 특허집약산업은 정보통신기술 제조업,신규장비 제조업,신소재 제조업,의약/의료 산업,환경보호 산업,정보통신기술 서비스업,연구개발/설계/기술서비스업 등 7대 산업으로 구성됨

동 보고서는 2023년의 중국 특허집약산업 관련 통계를 분석한 것으로,주요내용은 다음과 같음

2023년 중국 특허집약산업의 부가가치는 약16조8,713억 위안으로 GDP에서 차지하는 비중이 13.04%에 달하며,이는2022년 대비0.44% 증가한 수치로 2025년 목표인13%를 조기에 달성함

산업별로는 신규장비 제조업이 부가가치 4조8808억 위안으로 특허집약산업 부가가치의 28.9%를 차지하였고,정보통신기술 서비스업이 3조9322억 위안으로 23.3%,정보통신기술 제조업은 3조 2101억 위안으로 19.0%를 차지함

2023년 중국 특허집약산업의 취업자 수는 5081만2100명으로 2022년 대비 164만 5600명 증가함

특허집약산업의 취업자 수가 사회 전체 취업자 수에서 차지하는 비중은 6.86%에 도달하며,2022년 대비 0.16%,2018년 0.68% 증가함

산업별로는 신규장비 제조업이 가장 많은 고용을 창출하여 사회 전체 취업자 수의2.20%를 차지하였고 다음으로는 정보통신기술 제조업과 정보통신기술 서비스업이 각각1.54%를 차지하였으며 신소재 제조업과 의약/의료 산업,연구개발/설계/기술서비스업 등이0.4% 이상을 차지함

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

