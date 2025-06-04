国家知識産権局など6部門、パテントプール構築運用ガイドラインを共同発表

中国国家知識産権局（CNIPA）はこのほど、科学技術部、工業・情報化部、国務院国有資産監督管理委員会、市場監督管理総局、中国科学院と共同で「パテントプール構築・運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」）を共同発表した。「ガイドライン」は、パテントプールの合理的な構築と配置、規範的な管理、高効率な運用を促進し、その機能を十分に発揮させることで、新質生産力の育成・発展を加速させることを目的としている。

「ガイドライン」は、パテントプールの定義について、二者以上の特許権者が協議の上、特定の一者または第三者の運営管理機関に委託し、保有する特定技術分野の特許を共同で運用し、クロスライセンスやワンストップ型ライセンスなどの業務・サービスを展開する特許運用モデルとしている。その構築・運用にあたっては、市場原理の尊重、利益の均衡、開放性、非差別性といった原則に従うことが求められる。

国家知識産権局は関連部門と連携し、パテントプールの構築・運用に関する業務の統括的な指導と支援を行う。各地の知財管理部門および関係機関に対しては、地域の実情に応じてパテントプール構築への指導・支援およびサービス体制の強化を図るよう奨励している。

出所：国家知識産権局公式サイト

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