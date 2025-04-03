LES中国分会申办2028年LESI国际大会成功！

近日，中国许可贸易工作者协会（以下简称LES中国分会）收到国际许可贸易工作者协会（LESI）的来函，正式确认：2028年LESI国际大会将在中国深圳举办！

LESI国际大会是全球知识产权许可运营和技术贸易领域最有影响力的国际盛会之一，主要讨论与知识产权许可运营和技术贸易有关的前沿和热点问题，搭建各国许可方与被许可方之间的交流合作平台，促进知识产权许可贸易。参会者主要是来自全球90多个国家和地区的LES会员代表和产业界代表，多为服务于各国大中型公司、法律服务机构、科研和教育机构、政府机构和国际组织等的专业人员。

2024年初，LES中国分会启动申办2028年LESI国际大会工作，申办工作得到各方大力支持。2025年2月，LES中国分会会长原绍辉率团赴美参加LESI冬季工作会议。在LESI冬季工作会议上，LES中国分会代表团重点阐述我国申办大会的诸多优势，并介绍我国在知识产权许可运营和技术贸易领域所取得的瞩目成就。

最终，经激烈角逐，LES中国分会成功获得2028年LESI国际大会的主办权。

LES中国分会成功获得2028年LESI国际大会主办权，这是协会发展史上又一个重要的里程碑！此次申办成功，得益于我国知识产权事业蓬勃发展的时代机遇，凝聚每一位会员的智慧与力量，更离不开合作伙伴和各界同仁的鼎力支持！我们谨向全体会员、合作伙伴及各界同仁致以最诚挚的谢意！

未来三年，LES中国分会将全力以赴、精益求精做好筹备工作，确保大会圆满成功，并将为会员和合作伙伴搭建交流和业务平台，为打造有利于创新发展的国际环境贡献中国智慧和中国方案，助推全球知识产权许可运营和技术贸易的高质量发展。

我们诚挚邀请各界同仁持续关注大会筹备进展，也欢迎大家加入LES中国分会，与我们携手同行、共襄盛举，以2028年LESI国际大会为契机，谱写全球创新合作新篇章！

我们的愿景让知识产权惠及每一个人。

我们的使命促进知识产权许可运营，推动知识产权赋能创新，实现知识产权商业价值。

我们的任务推广许可知识，培养许可人才，提升运营能力，建立合作机制，开展国际交流，参与规则制定。

入会方式

请扫描下方二维码或通过入会链接填写入会申请表。

入会链接：https://leschina.glueup.cn/org/les/memberships/

中国许可贸易工作者协会国际许可贸易工作者协会中国分会

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.