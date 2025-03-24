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24 March 2025

2024年、上海の研究機関による知的財産権関連技術契約額が238億元を超える

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2024年に上海の研究機関が締結した知的財産権関連の技術契約が6773件に達し、特許転換活用の特別行動計画が発表される前の2022年と比べて21%増加{
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2024年に上海の研究機関が締結した知的財産権関連の技術契約が6773件に達し、特許転換活用の特別行動計画が発表される前の2022年と比べて21%増加した。契約額は238億元（1元は約20.5円）を超え、同117%増加し、研究機関の総契約額に占める知財関連技術契約の割合は65%に達した。2月25日、国家知識産権局が開催した記者発表会で、上海市科学技術委員会の翟金国副主任が明らかにした。

近年、上海市科学技術委員会は上海市知識産権局などと連携し、科学技術成果の移転・転換を促進するための行動計画を段階的に実施し、成果の権利付与や個別管理などの一連の改革を推進してきた。

昨年には、上海市内の39の科学技術成果転換・イノベーション改革パイロット拠点において、215件の特許成果が権利付与され、転化額は11億元を超えた。これらの成果を基に153社の企業が創設され、総額68億元以上の社会資金が誘致された。特許成果1件あたりの社会資金誘致額は3600万元を超えた。「これらの特許成果が持つ市場潜在力、経済的価値、社会的価値の高さが十分に示されている」と翟副主任は述べた。

出所：中国保護知識産権網

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