国家知識産権局、AI関連特許の出願ガイドラインを公表

中国国家知識産権局（CNIPA）はこのほど、人工知能（AI）をはじめとする新たな分野や業態における知的財産権の法制度の充実を目指し、「人工知能に関連する特許出願ガイドライン（試行）」をウェブサイトで公表した。このガイドラインは、現行の特許法制度の枠組みに基づき、AI分野の特許審査に関する政策を包括的かつ詳細に解説するもので、革新主体から寄せられる法律的な関心事や課題に応えることを目的としている。
ガイドラインはAI分野における注目の問題や審査方針に焦点を当てており、全6章、約1万3千字で構成されている。各章の構成は以下の通りである。
第1章：AI関連特許出願の主な類型と法的問題
第2章：発明者の身分認定に関する問題
第3章：発明で解決する課題に関する基準
第4章：明細書での十分な開示
第5章：進歩性の判断
第6章：AI関連特許出願の倫理問題
出所：国家知識産権局公式サイト
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