中国国家知識産権局（CNIPA）および教育部、科学技術部、工業情報化部などを含む7部門は、大学と研究機関の特許活用の推進と産業化に関する作業を加速するための新たな通達を共同発表した。この通達により、全方位的で多層的なアプローチを通じて、高価値特許の産業化を推進し、特許の市場価値を十分に引き出し、産業の競争力を向上させることが目指されている。

通達によると、全国の大学と研究機関における有効な特許の棚卸作業はほぼ完了し、大規模な実用化のための基盤が整っている。今後は、各機関が特許の棚卸からその活性化へと迅速に移行し、活性化を目的とした新たな段階に全面的に入ることが求められている。

具体的な推進策として、通達は12項目の措置を挙げている。その中には、企業向けの技術マッチングイベントの実施、転換可能な特許データの共有強化、技術マッチングチャネルの拡大、企業の特許産業化における主体的地位の確立、異なる部門間の政策の調整と連携強化、統計と監視の実施、典型的な事例の公表などが含まれている。

この通達は、大学と研究機関が保有する特許のポテンシャルを最大限に活用し、技術革新と産業の発展を促進するための重要な一歩である。

出所：国家知識産権局公式サイト

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