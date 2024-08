ARTICLE GII 科学技術クラスター 2024: 東京・横浜と深セン・香港・広州がランキングトップ、新興経済国が躍進 K Kangxin More Contributor Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services. WIPOのグローバル・イノベーション・インデックス(GII)2024年版の早期リリースによると、...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.