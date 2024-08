ARTICLE 중국 국가지식산권망, 중국 5G 표준필수특허 선언이 전 세계 42%를 차지한다고 보도 K Kangxin More Contributor Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services. 2024년 7월 16일, 중국 국가지식산권망(CNIPR)은 중국 공업정보화부에 따르면 현재 중국의 5G 표준필수특허 선언 건수가 전 세계의 42%를 차지한다고 보도함...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.