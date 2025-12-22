10월말 중국과학기술부 등 5개 부처는 새로운 시대의 대학 청년 교원 인력 구축 강화에 관한 지도 의견을 발표함...

Article Insights

Kangxin are most popular: in China

10월말 중국과학기술부 등 5개 부처는 새로운 시대의 대학 청년 교원 인력 구축 강화에 관한 지도 의견을 발표함

5개 부처는 대학의 청년 교원들이 국가전략,과학기술 혁신,경제 사외 발전의 새로운 요구에 대응하고 고등교육의 선두 주자 역할을 발휘하도록 도모하기 위해 동 의견을 작성했으며 그중 과학기술 연구 및 혁신과 관련된 내용은 다음과 같음

1. 과학 연구 및 실무 능력의 향상

장기적 안정적으로 여러 대학의 청년 교원들이 창의적이고 과감한 과학기술 혁신을 추진하도록 지원

유기적인 과학 연구를 촉진하여 청년 교원들이 학제 간 분야 간 연구를 수행하고 과학 공학 기술 혁신에 적극적으로 참여하여 자주적인 지식 체계를 구축하도록 지원

대학과 산업의 경임 교원 관리와 공공기관 연구자의 창업 지원 등의 정책을 시행하고 상호겸임 제도를 추진하여 교육 실무와 공학 실무 역량을 향상

청년 교원들이 연구를 혁신 및 창업 인큐베이팅과 결합하도록 유도하고 과학기술 성과의 이전 및 전화과 다양한 연구 성과의 응용을 촉진

2. 연구 성과 평가의 고도화

대학 교원 평가 제도를 개산하고 청년 교원에 대한 제도와 지원을 강화

청년 교원의 직업적 지향,학문 분야,직무 역할의 특성을 종합적으로 고려하고 혁신 역량,성과 품질 실효성,기여도 등을 중시하는 방향으로 평가 지표를 과학적으로 설정

평가 주기를 합리적으로 설계하고 개인과 팀의 기여도를 객관적으로 평가하며 혁신을 장려하면서도 신중하고 포용적인 평가 방향을 정립

단순 정량 지표만으로 연구 수준을 평가하는 방식을 개선하고 동료 평가 메커니즘을 정비하며 대표적 성과 및 상징성이 있는 핵심 성과를 중심으로 평가하는 제도를 추진

연구의 자주적 역량을 확립 및 강화한다는 원칙을 고수하고 청년 교원이 국내 학술지에 논문 및 저서를 발표하도록 장려

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.