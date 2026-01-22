巴西未成年人保护立法更新及其对游戏行业合规的影响

近年来，巴西在数字环境中的未成年人保护方面采取了积极的立法行动，旨在建立一个更加安全、负责任的数字生态系统，这在很大程度上受到了公众意见的推动。例如2025年8月，一位巴西网红在社交媒体上发布具有色情暗示的未成年人裸照，引发了社会舆论的强烈反响，同时也将未成年人在数字环境中的保护问题推到了公众议程的核心。

作为回应，巴西立法机构迅速通过了第15.211/2025号联邦法（" 《数字儿童和青少年法案》"或" 新法案"）1，该法案于2025年9月17日获得总统签署生效。与此同时，司法部发布了第1.048/2025号条例（" 《新年龄分级条例》"或" 新条例"）2，对巴西现行年龄分级制度进行了更新和巩固。

这两部法律法规标志着巴西数字监管环境的重大转变，特别是对年龄验证、家长控制、广告限制以及游戏及应用分级等领域提出了新的、更严格的要求。

《数字儿童和青少年法案》的合规要求

《数字儿童和青少年法案》为在巴西运营的数字平台和服务（包括本土及外国企业）设定了明确的义务和法律框架，旨在保护18岁以下未成年人的数字权利。

适用范围及生效时间

新法案适用于提供信息技术产品或服务的企业，这些产品或服务面向或可能被18岁以下未成年人访问。新法案明确指出，电子游戏以及互联网应用商店在适用范围之内。

在该法项下，"可能被访问"是指同时满足以下条件：

产品或服务具有足够的使用概率和吸引力；

访问和使用该产品或服务具有相当大的便利性；

使用该产品或服务可能对未成年人的隐私、安全或生物心理社会发展构成重大风险，尤其是允许社交互动或大规模信息共享的产品或服务。

虽然最初批准的新法案文本设定了一年的法律过渡期（vacatio legis），但总统最终否决了这一条款。随后发布的第1.319/2025号临时措施规定，该法案将在公布后六个月生效，预计约在2026年3月正式施行。

核心合规义务 年龄验证机制

新法案要求平台必须实施安全、可审计的年龄验证机制，以有效限制未成年人接触不当内容。 单纯依赖用户自我声明的年龄验证系统已不再符合法律要求。

巴西国家数据保护局（ANPD）在某全球知名社交媒体平台案例调查分析报告中明确指出，依赖自我声明的年龄验证系统（如age gate）不能有效地保障未成年人的身心健康和安全，平台必须采用"更有效的工具或技术"，并采取积极措施在注册阶段就防止未成年人注册，而非被动式地在未成年人注册账号后再进行应对。

针对年龄验证，ANPD将年龄验证技术分为五代，主要聚焦在代际演进中隐私、安全性、数据收集方式等方面。具体如下：

第一代 ：主要依赖用户自我声明。ANPD认为这种方法可信度最低，因为容易被用户误报或被规避年龄。

：主要依赖用户自我声明。ANPD认为这种方法可信度最低，因为容易被用户误报或被规避年龄。 第二代 ：基于文档验证，要求用户提交身份证明文件（如身份证、护照、驾照等），并通过系统自动审核或人工审核提交的文件，以验证其真实性。

：基于文档验证，要求用户提交身份证明文件（如身份证、护照、驾照等），并通过系统自动审核或人工审核提交的文件，以验证其真实性。 第三代 ：利用第三方服务或中介验证，例如用户通过已验证账户或其父母/监护人账户来确认其年龄，或者通过用户提供信用卡并进行小额收费来验证成人身份。

：利用第三方服务或中介验证，例如用户通过已验证账户或其父母/监护人账户来确认其年龄，或者通过用户提供信用卡并进行小额收费来验证成人身份。 第四代 ：加入隐私增强技术，在不暴露敏感个人信息（如完整身份证号或出生日期等）的前提下，验证其年龄。具体技术包括零信息证明（Zero-Knowledge Proof, ZKP），即用户可以证明自己符合某个年龄门槛而不泄露其他身份信息；还包括加密凭证（cryptographic tokens），这些凭证只携带必须的年龄属性（例如"18+"），而不携带完整个人数据。

：加入隐私增强技术，在不暴露敏感个人信息（如完整身份证号或出生日期等）的前提下，验证其年龄。具体技术包括零信息证明（Zero-Knowledge Proof, ZKP），即用户可以证明自己符合某个年龄门槛而不泄露其他身份信息；还包括加密凭证（cryptographic tokens），这些凭证只携带必须的年龄属性（例如"18+"），而不携带完整个人数据。 第五代：ANPD在报告中还展望了更先进、未来导向的技术机制，包括自我主权身份（self-sovereign identity）系统（如数字身份证钱包）、双盲协议（double-blind protocols）等。这些未来技术允许用户在去中心化身份架构中管理自己的年龄验证凭证，同时仍保留隐私安全和可验证性。

ANPD强调未来合规趋势倾向于采用稳健、可审计的技术方案，并明确鼓励使用注重数据最小化和隐私设计的第四代技术。 3

家长控制机制

根据新法案，平台需配置家长控制机制，并设置最低默认安全措施。具体而言：

最低默认设置：应包括限制与未经授权用户的通信、限制可能导致过度使用的功能，以及对个性化推荐系统的控制。

监护人账户绑定：16岁以下未成年人的账户必须与至少一名法定监护人的账户绑定。

功能要求：家长控制工具需允许监护人查看、配置和管理账户与隐私设置、限制购买行为、监控使用时长，并以葡萄牙语提供所有相关信息和控制选项。 禁止开箱机制



开箱机制是国会在新法案讨论中争议较大的条款。

最终通过的新法案禁止在面向或可能被18岁以下未成年人访问的电子游戏中提供战利品箱的商业化内容。换言之，如果游戏根据巴西年龄分级机构的评级，被认定为适合未满18岁的未成年人，则该游戏不能包含开箱机制。

数字广告和画像分析限制

新法案对广告和画像分析进行了规定，具体如下：

禁止画像分析 ：新法案禁止使用画像分析等技术向18岁以下未成年人定向投放商业广告。

：新法案禁止使用画像分析等技术向18岁以下未成年人定向投放商业广告。 禁止技术 ：禁止使用情绪分析、增强现实（AR）、扩展现实（XR）及虚拟现实（VR）等技术向未成年人进行广告定向。

：禁止使用情绪分析、增强现实（AR）、扩展现实（XR）及虚拟现实（VR）等技术向未成年人进行广告定向。 内容限制 ：针对以色情或性暗示方式描绘18岁以下未成年人，或在成人性环境中描绘未成年人的内容，禁止进行商业化或推广。 移除不当内容

：针对以色情或性暗示方式描绘18岁以下未成年人，或在成人性环境中描绘未成年人的内容，禁止进行商业化或推广。

新法案要求平台在收到用户、法定监护人或主管机构的通知后，及时移除侵犯未成年人权利的内容。

这一内容移除程序必须保障发布者的充分抗辩权。平台应通知用户移除决定并说明理由（包括是否基于自动化分析），同时提供便捷的申诉渠道，并明确申诉及回复时限。

透明度及报告义务

对于在巴西拥有超过 100万注册未成年用户的平台，法案要求其 每六个月编制并发布一次报告（须使用葡萄牙语），并在官方网站上公开。

报告应包括收到的投诉数量、经审核的内容或账户数量、用于检测儿童账户及非法行为的措施、为保护未成年人隐私而实施的技术改进、收集法定监护人同意的技术改进，以及风险评估的方法和结果。

监管及执法

新法案规定设立一个"数字环境中儿童和青少年权利保护的自主行政机构"，与此同时，巴西总统发布临时措施将ANPD的性质修改为一个自治行政机构，并通过行政法令赋予其监督和执行新法案的职责。ANPD将负责法律解释、合规监督及行政处罚执法。

违反法定义务的主体将面临以下处罚：

警告 ：给予最多30天的期限以采取纠正措施。

：给予最多30天的期限以采取纠正措施。 罚款 ：最高可达涉事经济集团在巴西上一财年的总收入的10%，或每位注册用户R$ 10至R$ 1,000（约人民币1,300元），单次违规罚款上限为R$ 50,000,000（约人民币64,910,000元）。

：最高可达涉事经济集团在巴西上一财年的总收入的10%，或每位注册用户R$ 10至R$ 1,000（约人民币1,300元），单次违规罚款上限为R$ 50,000,000（约人民币64,910,000元）。 临时暂停活动 。

。 禁止从事相关活动。

ANPD已明确表示，将以与国内公司相同的方式监督外国公司，因为法律适用于所有在巴西运营或服务于巴西未成年人的技术产品和服务。ANPD将利用其监管权力解释法律、进行监督和施加制裁。新法案第40条也明确规定，受新法案约束的公司 必须在巴西设立法律代表，该代表有权接收传票和通知，并可代表外国公司履行对公共实体及监管当局的法律责任。

ANPD及业界普遍认为，新法案的实施期限非常短，这对监管机构和企业均带来不小压力。主要监管挑战包括：

LGPD 协调 ：需要将新法案与《通用数据保护法》（LGPD）的监管结构协调一致，以避免法规冲突。例如，年龄验证措施可能与LGPD的数据最小化原则产生潜在矛盾。

：需要将新法案与《通用数据保护法》（LGPD）的监管结构协调一致，以避免法规冲突。例如，年龄验证措施可能与LGPD的数据最小化原则产生潜在矛盾。 遗留数据处理 ：如何管理平台上已有的大量未成年用户数据，包括是否需要对这些用户进行重新验证。

：如何管理平台上已有的大量未成年用户数据，包括是否需要对这些用户进行重新验证。 基础设施缺失 ：虽然新法案规定了平台强制报告不当内容的机制，但巴西目前缺乏专门接收平台报告的性虐待及性剥削内容的实体机构。

：虽然新法案规定了平台强制报告不当内容的机制，但巴西目前缺乏专门接收平台报告的性虐待及性剥削内容的实体机构。 平衡保护与自主权：保护措施不得过度排斥儿童使用数字环境中的学习和社交机会，需在安全性与可访问性之间取得平衡，并贯彻"渐进式自主权"（progressive autonomy）原则。

《新年龄分级条例》对游戏内容和功能的直接影响

巴西司法部发布的《新年龄分级条例》，取代了此前的第502/2021号条例，对年龄分级框架进行了重要更新，电子游戏和数字娱乐行业是该条例的关注重点。

司法部还发布了与之配套的新《年龄分级指引》（" 新指引"），对分级标准进行统一解释和细化，整合了此前分散于不同文件中的适用口径，以提升监管的一致性和法律确定性。 4

生效时间与适用范围

《新年龄分级条例》大部分条款于2025年11月17日生效，但 应用及应用商店相关规定（即第48条至第57条）将于2026年3月17日生效。

新条例明确将"面向或可能被儿童和青少年访问的信息技术产品或服务"纳入年龄分级范围，与《数字儿童和青少年法案》的规定保持一致。

核心更新内容

新增年龄分级

新条例创建了"不推荐给6岁以下儿童"的年龄分级，使分级体系更加细化，并明确了推荐的相应提供时间（即上午6点至晚上8点），进一步强化对低龄儿童的保护。

新增"互动性"因素

新条例显著变化之一是将"互动性"（Interactivity）作为确定年龄分级的重要考虑因素之一，与暴力、性/裸露及毒品等确定因素并列。在此之前，这一因素仅作为内容描述符，对年龄分级的确定并不具有决定性影响。

根据新指引，以下类型的互动性设计均可能直接影响年龄分级结果：

用户之间或用户与平台之间的实时或非实时互动机制；

金钱交易功能（包括内购、微交易、RMT、pay-to-win 机制等）；

随机奖励和概率性机制（如loot box），其中涉及真实货币和可变奖励的，原则上被认定具有类似赌博特征，可能直接触发18+分级；

数据收集、共享及地理位置功能；

自动化内容分发、个性化推荐、算法或AI系统参与内容呈现；

促使用户持续活跃的机制，如无限滚动、持续通知、可变奖励设计等。

指引进一步明确了部分具体分级规则，例如具备货币交易功能的应用评级一般不低于 14+；而涉及高风险随机奖励机制的，则可能被直接归入 18+。

年龄验证与数字安全机制

新条例明确规定，仅依赖自我声明，且未对用户或订阅者进行适当年龄验证的，将不被视为有效的年龄验证。平台必须通过登录密码、PIN、电子邮件确认、一次性密码（OTP）、二维码等技术手段实施内容屏蔽，以有效限制未成年人访问不当内容。

新指引进一步引入了"数字安全机制作为风险减缓因素"的概念。即，在其他条件相同的情况下，若平台在设计和运营层面有效部署并默认启用以下机制，可能在年龄分级评估中起到风险控制作用：

访问控制与家长控制工具；

数字消费控制；

不当内容屏蔽机制；

个人信息保护机制。

这意味着，年龄分级不再是一次性、静态判断，而与产品合规设计和实际运行方式高度相关。

游戏及应用的具体评级规则

新条例第48至57条专门针对应用程序、互联网应用商店以及信息技术产品或服务，对游戏和应用的分级提出了细致要求，将于2026年3月17日生效。

根据新条例，实体媒介分发的电子游戏必须由司法部进行官方评级。仅以数字媒介分发或免费提供的电子游戏可采用自我评级，IARC（International Age Rating Coalition）是官方认可的评级途径之一。所有在使用IARC系统的应用商店中提供的应用程序（包括游戏）都必须通过IARC系统进行评级。

新条例第52条列明了可能影响年龄分级的应用功能和工具，特别增加了"互动性"影响因素，并在新指引中进一步细化。

巴西司法部同时表示，目前已上线的内容暂不要求立即重新评级或修改，但后续在版本更新、功能调整或合规审查中，仍可能受到新规则的实质性影响。

结语

巴西《数字儿童和青少年法案》及《新年龄分级条例》的颁布与快速实施，表明巴西致力于在数字空间中全面保障未成年人的权利。这些法规将"年龄验证"从传统的指导性原则转变为具有完全法律约束力的义务。

鉴于法律过渡期较短，且许多技术细节仍需ANPD通过监管细则及指引进一步明确，运营主体如在新法案和新条例适用范围内，应尽快启动内部合规规划，以确保在新法全面生效时实现充分合规。

