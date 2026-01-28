ARTICLE
28 January 2026

2024年中国海事司法观察

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm logo
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
Explore Firm Details
2024年，是我国首批海事法院设立四十周年。1984年11月14日，为了适应海上运输和对买贸易的发展、维护我国当事人的合法权益...
China Transport
Cao Xingguo,Yi Yang, and Shi Qiang
Your Author LinkedIn Connections
Cao Xingguo’s articles from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within Transport topic(s)
  • in China
  • with readers working within the Retail & Leisure industries
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within Transport, Employment and HR and Technology topic(s)

2024年，是我国首批海事法院设立四十周年。1984年11月14日，为了适应海上运输和对买贸易的发展、维护我国当事人的合法权益，六届全国人大常委会第八次会议通过了《关于在沿海港口城市设立海事法院的决定》，上海、天津、青岛等首批海事法院的应运而生，开启了中国海事审判的发展历程。据统计，自海事法院创立以来，收案数量从1984年的18件到2023年的29563件，案件当事人遍布世界上一百多个国家，受理案件数量不断增多；受理案件类型从18种增加到108种，涉及港口作业、船舶修造、航运物流等类型，案件类型不断丰富 1

一、海事司法整体概述

在中国海事司法40年的发展历程中，截至2024年10月，三级海事审判机构累计收案50余万件，案件涉及100多个国家和地区，受理案件类型从1984年的18项增长到108项。 2同时，最高法首次发布海事审判专题指导性案例，涵盖海上货物运输合同、海难救助、船舶触碰损害责任等领域，为审理类似案件提供更权威、更明确的裁判规则指引，统一类案裁判标准，提升我国海事审判整体水平 3。此外，我国海事司法积极行使涉外海事案件司法审判权，高效公正审判，彰显中国司法的国际公信力、影响力。各海事法院注重提升涉外法治服务水平，深入推进海事司法标准供给，着力打造国际海事纠纷解决优选地，中国海事司法服务得到了各国当事人的广泛认可。 4例如，青岛海事法院审结涉外案件 232件，覆盖 50 多个国家和地区。深入推进海事司法标准供给，从已生效的海事司法案例中提炼裁判规则 5；宁波海事法依法审结涉外涉港澳台案件 661 件，首创“调解、仲裁、诉讼”一站式涉外海事纠纷多元化解平台 6；北海海事法院全力服务保障“一带一路”建设和高水平对外开放，共依法公正审理好涉外、涉港澳台海事海商案件36件，涉案标的额1.91亿元，同比增长20% 7

二、海事司法典型案例的规则塑造

为更好地发挥示范引领作用，自2010年来最高人民法院在涉海领域一共颁布了九个司法解释，在海事司法裁判的尺度统一和引领上贡献显著，有力促进了海事审判的专业化和规范化。在过去一年，最高人民法院和各级法院进一步通过典型案例的遴选和公布，引领海事司法裁判的标准统一和规则塑造。

（一）最高院发布首批海事审判专题指导性案例

2024年11月26日，最高人民法院发布第41批指导性案例（指导性案例230-236号），这是首批海事审判专题指导性案例，也是40年海事审判的经验成果，是推动健全具有中国特色、顺应国际趋势的海事法律制度的重要举措，具有重要意义。相关案例的指导意义和裁判规则如下表所示：

 

案例名

指导意义

裁判规则

指导案例

1、新某航运有限公司诉中国机某国际合作股份有限公司海上货物运输合同纠纷案 8

该案例明确了实际托运人不承担因目的港无人提货而产生的费用和风险,对于填补海商法在借鉴《汉堡规则》的同时末明确区分契约托运人与实际托运人责任的制度留白，具有积极意义。

明确了实际托运人不承担因目的港无人提货而产生的费用和风险。

2、东莞市丰某海运有限公司诉东营市鑫某物流有限责任公司海难救助纠纷案 9

该案例旨在明确同一船舶所有人的船舶之间进行海难救助，救助船舶获得的救助款项，不因与其属同一船舶所有人的遇险船舶对海难事故的过失而被取消或者减少，丰富了对《1989年国际救助公约》的解释原则。

明确同一船舶所有人的船舶之间进行海难救助，救助船舶获得的救助款项，不因与其属一船舶所有人的遇险船舶对海难事故的过失而被取消或者减少。

3、某牧实业股份有限公司诉帕某海运公司海上货物运输合同纠纷案 10

该案例明确了承运人对于货物表面状况是否如实批注的判断标准,对于规范承运人签发提单行为、维护海上货物运输交易安全具有重要意义。

明确了承运人对于货物表面状况是否如实批注的判断标准。

4、常州宏某石化仓储有限公司等诉宁波天某海运有限公司船舶触碰损害责任纠纷案 11

该案例明确因船舶触碰事故导致港口、码头等设施损坏期间的营运损失不能优先于其他限制性债权得到清偿，准确解读了海商法相关条款的立法本意。

明确因船舶触碰事故导致港口、码头等设施损坏期间的营运损失不能优先于其他限制性债权得到清偿。

5、南京华某船务有限公司申请设立海事赔偿责任限制基金案 12

该案例旨在明确同一海事事故中当事船舶适用“就高不就低”的原则，实现对同一事故当事人的平等保护。

明确同一海事事故中当事船舶适用“就高不就低”的原则。

6、S航运有限公司申请承认外国法院民事判决案 13

该案例明确了我国适用互惠原则承认外国法院民事判决的审查标准，体现了以“法律互惠”标准认定互惠关系的最新司法实践。

明确了我国适用互惠原则承认外国法院民事判决的审查标准。

7、环某船舶租赁有限责任公司诉天某财富有限公司船舶碰撞损害责任纠纷案 14

该案例明确涉外船舶碰撞损害责任纠纷案件当事人在船舶碰撞发生后，可以协议选择侵权纠纷适用的准据法，分体现了对当事人意思自治的尊重。

明确涉外船舶碰撞损害责任纠纷案件当事人在船舶碰撞发生后，可以协议选择侵权纠纷适用的准据法。

（二）最高院发布2023年全国海事审判典型案例

2023年6月8日“世界海洋日”之际，最高人民法院发布2023年全国海事审判典型案例。此次发布的案例，具有以下三个方面的特点：一是注重实质性化解纠纷，全面打造海事纠纷解决优选地；二是明确裁判规则，不断提升海事司法国际影响力；三是支持监督海事机关依法行政，助推海洋经济可持续发展 15

 

案例名

典型意义

裁判规则

典型案例

1、利比里亚某公司与印度尼西亚某公司船舶买卖合同纠纷案 16

本案彰显了我国通过多元化纠纷解决机制加强诉源治理的制度优势，成为我国全面打造海事纠纷解决国际优选地的又一成功范例。

海事请求保全不受当事人之间关于该海事请求的诉讼管辖协议或者仲裁协议的约束。

2、“德某”轮与“长某”轮船舶碰撞、海难救助等系列纠纷案 17

本案彰显了法院依法能动履职，有效减轻了当事人诉累，助力涉案企业尽快恢复生产运营，引导规范长江水域航运秩序，充分体现海事司法积极参与社会综合治理的重要作用。

法院引导各方当事人对两船碰撞责任比例、救助报酬金额达成基本一致，以一份和解协议促成所有纠纷的八方当事人一揽子达成和解。

3、新加坡某航运公司与利比里亚某公司船舶碰撞损害责任纠纷管辖权异议案 18

本案正确理解和适用民事诉讼法司法解释规定的不方便法院原则，让外方当事人对中国海事司法的信心从零开始不断增长，彰显了中国海事司法的责任担当、司法自信和调解智慧，也赢得了外方当事人的尊重和信任。

进一步明确了不方便法院原则的适用，为新民事诉讼法新增条款的准确适用提供参考案例。

4、某财保广东分公司与利比里亚某公司、福建某船务公司等船舶碰撞损害责任纠纷案 19

本案确立的审查标准有利于消除船长和船舶所有人的顾虑，让船舶在遇险后及时得到合理救助，避免造成人员伤亡、财产损失和环境污染等后果，也对船长和船舶所有人如何谨慎行使权利具有重要参考意义。

进一步强调了法院要尊重当事船舶对危险是否真实发生的判断，有利于让船舶在遇险后及时得到救助。

5、某远洋渔业公司诉晋江市农业农村局渔业行政给付案 20

本案判决明确设立专项补贴旨在鼓励远洋渔获在当地上岸，行政机关不宜因担忧补助资金去向而不予批准补助申请，引导行政机关在行政管理中“有为有度”，准确理解相关政策精神，充分发挥专项补助资金激活海洋经济的积极作用。

当事人系海洋经济专项资金补助适格对象，其在申请补助资金时已被人民法院删除原失信记录，行政机关不应将原失信记录作为禁止参与项目申报的情形。

（三）各地方法院发布一系列典型案例

2024年各地海事法院均发布了一系列典型案例，重点包括：运用“枫桥经验”调解纠纷，加强与行政机关、社会团体、行业协会、调解组织等的沟通协调，提升多元解纷工作实效，把矛盾纠纷化解诉前 21；以最严法治保护海洋生态环境，加强环境资源审判，积极融入环境资源类案件诉源治理，依法妥善审理违法捕捞，非法占海的环境资源民事、行政、刑事案件，切实服务保障高质量绿色发展 22；加强智慧法院建设，不断巩固深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设成果，进一步深化线上立案、在线调解、“指尖诉讼”等便民措施，为群众提供跨域立案服务、网上庭审，解决群众异地诉讼难问题 23；强化涉外法治，深入推进海事司法标准供给，从已生效的海事司法案例中提炼裁判规则，为国内企业“走出去”，国外企业“走进来”提供法律指引和司法保障 24

此外，在海上、通海水域货运代理合同领域，各地海事法院明确坚持国际条约优先适用原则、所有权保留下的优先权与取回权、跨境电商物流合同的性质认定等裁判规则；在海上、通海水域保险合同领域，通过中国电子进出口有限公司与中国大地财产保险股份有限公司北京分公司海上保险合同纠纷 25等案明确内部设施设备的损坏认定等裁判规则；在海上、通航水域人身损害领域，明确双方权利义务关系确定、职务行为的认定等裁判规则；在港口作业合同领域，明确“高度可能性”证明标准的运用、明确交强险设立的立法目的等裁判规则；在船员劳务合同等领域发布李某与中远海运对外劳务合作有限公司船员劳务合同纠纷案 26，明确劳动合同中约定的异地缴纳社保的条款无效；在海洋环境公益诉讼领域，明确行政机关的优先处理权、行政不作为成为检察机关介入的法定前提条件等裁判规则；在船舶碰撞领域的典型案例中，明确碰撞的船舶互有过失的,各船按照过失程度的比例负赔偿责任，过失程度相当或者过失程度的比例无法判定的,平均负赔偿责任；在多式联运合同领域发布广东某实业发展有限公司诉某（宁波）物流科技有限公司、宁波某供应链科技有限公司国际货物多式联运合同纠纷案 27  等案例，明确了“托运人负有合理有序安排运输、及时提货的义务”“承运人的管货义务可以低于专业仓储人的标准”等问题。

Footnotes

1. 《人民法院海事审判40周年》,载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/448921.html,2024年11月29日,2024年12月6日访问.

2. 《中国海事审判40年——做好“深蓝”法治文章》，载《光明日报》12月28日，第5版。

3. 《首次！最高人民法院发布海事审判专题指导性案例》,载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/448671.html,2024年11月26日,2024年12月6日访问.

4. 张军:《最高人民法院工作报告——2024年3月8日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上》,载中华人民共和国最高人民法院网,http://gongbao.court.gov.cn/Details/91879661d9288abc72798a23b1ecec.html,2024年3月8日,2024年12月6日访问.

5. 张军:《最高人民法院工作报告——2024年3月8日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上》,载中华人民共和国最高人民法院网,http://gongbao.court.gov.cn/Details/91879661d9288abc72798a23b1ecec.html,2024年3月8日,2024年12月6日访问.

6. 《2024年宁波海事法院工作报告》,载中华人民共和国宁波海事法院网,http://www.nbmc.gov.cn/col/col1229571874/index.html,2024年1月20日,2024年12月6日访问.

7. 《2023年度工作报告》,载中华人民共和国北海海事法院网,https://www.bhhsfy.gov.cn/webCN/list-content.html?gid=1760144047809822720&lmid=KH0_1067&fw=10,2024年2月21日,2024年12月6日访问.

8. 《指导性案例230号：新某航运有限公司诉中国机某国际合作股份有限公司海上货物运输合同纠纷案》,载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/448601.html,2024年11月26日,2024年12月9日访问.

9. 《指导性案例231号：东莞市丰某海运有限公司诉东营市鑫某物流有限责任公司海难救助纠纷案》,载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/448611.html,2024年11月26日,2024年12月9日访问.

10.《指导性案例232号：某牧实业股份有限公司诉帕某海运公司海上货物运输合同纠纷案》,载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/448621.html,2024年11月26日,2024年12月9日访问.

11.《指导性案例233号：常州宏某石化仓储有限公司等诉宁波天某海运有限公司船舶触碰损害责任纠纷案》,载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/448631.html,2024年11月26日,2024年12月9日访问.

12.《指导性案例234号：南京华某船务有限公司申请设立海事赔偿责任限制基金案》,载中华人民共和国最高人民法院网https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/448641.html,,2024年11月26日,2024年12月9日访问.

13.《指导性案例235号：S航运有限公司申请承认外国法院民事判决案》,载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/448651.html,2024年11月26日,2024年12月9日访问.

14.《指导性案例236号：环某船舶租赁有限责任公司诉天某财富有限公司船舶碰撞损害责任纠纷案》,载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/448661.html,2024年11月26日,2024年12月9日访问.

15.《最高人民法院发布2023年全国海事审判典型案例》，载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/448921.html,2024年6月8日，2024年12月8日访问.

16.《最高人民法院发布2023年全国海事审判典型案例》，载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/448921.html,2024年6月8日，2024年12月8日访问.

17.《最高人民法院发布2023年全国海事审判典型案例》，载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/448921.html,2024年6月8日，2024年12月8日访问.

18.《最高人民法院发布2023年全国海事审判典型案例》，载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/448921.html,2024年6月8日，2024年12月8日访问.

19.《最高人民法院发布2023年全国海事审判典型案例》，载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/448921.html,2024年6月8日，2024年12月8日访问.

20.《最高人民法院发布2023年全国海事审判典型案例》，载中华人民共和国最高人民法院网,https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/448921.html,2024年6月8日，2024年12月8日访问.

21.《广州海事法院2023年工作报告》,载中华人民共和国广州海事法院网,https://www.gzhsfy.gov.cn/web/content?gid=95999,2024年1月10日,2024年12月17日访问.

22.《2023年度工作报告》,载中华人民共和国北海海事法院网,https://www.bhhsfy.gov.cn/webCN/list-content.html?gid=1760144047809822720&lmid=KH0_1067&fw=10,2024年2月21日,2024年12月17日访问.

23.《2023年度工作报告》,载中华人民共和国北海海事法院网,https://www.bhhsfy.gov.cn/webCN/list-content.html?gid=1760144047809822720&lmid=KH0_1067&fw=10,2024年2月21日,2024年12月17日访问.

24. 吴锦标:《青岛海事法院2023年工作报告(书面)─2024 年 1 月 日在青岛市第十七届人民代表大会第三次会议上》,载中华人民共和国青岛海事法院网,http://www.sdcourt.gov.cn/qdhsfy/resource/cms/article/5047465/22960168/2024062514361335273.pdf,2024年6月25日,2024年12月6日访问.

25.《中国电子进出口有限公司与中国大地财产保险股份有限公司北京分公司海上保险合同纠纷案》,载中华人民共和国天津海事法院网,https://tjhsfy.tjcourt.gov.cn/article/detail/2024/05/id/7940591.shtml,2024年5月14日,2024年12月17日访问.

26.《李某与中远海运对外劳务合作有限公司船员劳务合同纠纷案》,载中华人民共和国天津海事法院网,https://tjhsfy.tjcourt.gov.cn/article/detail/2024/05/id/7940601.shtml,2024年5月14日,2024年12月17日访问.

27.《海事司法服务保障浙江跨境电商高质量发展情况通报及典型案例发布》,载中华人民共和国宁波海事法院网,https://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web3782/site/attach/0/186a9d347cb94a7a86a6dc7056a216f4.pdf,2024年11月12日,2024年12月17日访问.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Cao Xingguo
Photo of Yi Yang
Yi Yang
Photo of Shi Qiang
Shi Qiang
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More