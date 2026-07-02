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2 July 2026

达沃斯观察｜对话Stephen Yu：AI正从技术议题转向执行力竞争

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艾睿铂合伙人Stephen Yu出席2026大连夏季达沃斯论坛，深度解析AI竞争格局的关键转变：从技术发明转向规模化部署。探讨在地缘经济不确定性下，企业如何
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Stephen Yu
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2026年世界经济论坛新领军者年会（又称“2026大连夏季达沃斯”）于6月23-25日举行。本届论坛以“规模化创新”为主题，来自全球的商业领袖、政策制定者和专家学者围绕地缘经济、人工智能、产业升级、能源转型和供应链重构等议题展开讨论。艾睿铂大中华区业务联席负责人、合伙人兼董事总经理 Stephen Yu（于他石）应邀出席，并与世界经济论坛高级管理层团队进行会面交流。

今年达沃斯的共同底色，是不确定性。从地缘政治、关税与贸易，到能源转型、供应链重组和AI应用，企业领导者面对的挑战正在变得更加复杂。许多讨论都指向同一个问题：在高度不确定的环境中，企业如何判断优先级，并把技术、组织和业务能力真正连接起来。

本届会议传递出的明确信号是：AI作为试验性技术的阶段正在结束。真正的新边界，已经转向如何将AI规模化应用到传统产业、供应链和公共服务中，并由此形成国家与企业层面的竞争优势。

“竞争优势现在属于那些能够规模化部署AI的国家和企业，而不只是发明AI的国家和企业。

艾睿铂大中华区业务联席负责人

合伙人兼董事总经理

 Stephen Yu（于他石）

一、AI的竞争重点，正在从“发明”转向“部署”

AI无疑是本届论坛中最频繁出现的关键词之一。从企业运营到供应链优化，从制造业到医疗诊断，从材料研发到公共服务，AI几乎被放在每一个重要产业场景中讨论。

但Stephen 表示，会议讨论的重点已经不再停留在“AI能做什么”，而是转向“AI如何真正落地”。

过去几年，许多企业启动了AI试点项目，也在不同部门部署了相关工具。但试点不等于转型，工具不等于能力。尽管AI模型能力持续进步，企业端的采用和整合速度并不总是同步。

因此，2026 年已经成为AI从“应用尝试”走向“系统集成”的关键一年。真正能够产生可衡量业务影响的，不是单点应用，而是将AI嵌入核心业务流程，并形成可复制、可扩展、可持续优化的运营体系。

二、AI first时代，CEO需要重新定义领导方式

在达沃斯的多场讨论中，一个值得注意的新问题是：在 AI first世界中，CEO应该如何领导企业？

AI的发展速度快、影响范围广，但回报路径并不总是清晰。这让CEO必须同时回答几个问题：如何管理不确定性？如何控制风险？如何向投资者讲清楚AI投入的逻辑？如何平衡短期ROI与长期创新？

过去，企业领导者习惯用相对明确的投资回报周期来判断项目价值。但在AI first时代，很多投入的价值不会立刻体现在财务指标上。企业既不能盲目投入，也不能因为短期ROI不清晰而错失转型窗口。

这要求管理层具备新的判断能力：既要建立清晰的AI治理机制，避免试点分散和重复建设；也要为创新保留空间，让组织能够在真实业务中学习、调整和迭代。

三、传统产业和供应链，将成为AI创造竞争优势的主战场

Stephen认为，AI真正的价值不会只发生在科技公司内部，而会发生在制造、汽车、能源、医疗、物流和公共服务等更广泛的实体经济场景中。

以汽车行业为例，汽车正在从硬件定义走向软件定义。未来汽车的竞争力，将不再只取决于机械性能，而越来越取决于计算平台、软件架构、数据能力和持续迭代能力。

与此同时，新能源与汽车的边界也在被重新定义。随着电动车保有量提升，车网互动、储能调度和电力系统协同正在成为新的商业想象空间。

供应链则是另一个关键场景。在地缘经济变化、贸易壁垒上升和区域化趋势增强的背景下，供应链已经不再只是成本效率问题，而是企业应对不确定性的核心能力。

通过实时数据、预测分析和自动化决策，AI可以帮助企业更快识别风险，更动态地调整资源配置，并在需求波动、政策变化或物流中断时做出更及时的响应。

这意味着，供应链正在从传统的线性结构，转向更智能、更透明、更具自适应能力的网络系统。

总结

AI时代的竞争，最终取决于执行能力。

从大连达沃斯归来，Stephen 最深的感受是：AI的竞争已经进入新的阶段。

发明AI很重要，但更重要的是将AI部署到真实世界中，让它进入传统产业、供应链和公共服务，并在复杂场景中创造可衡量的价值。

未来的竞争，不会只发生在谁拥有更先进的工具上，而会发生在谁能更快、更深、更系统地将AI转化为实际生产力上。

在不确定性持续存在的环境中，这或许正是企业可以把握的确定性：AI规模化部署，将成为下一阶段国家竞争力和企业竞争力的重要分水岭。

AlixPartners艾睿铂将持续关注这些变化，并与客户一道，将前沿洞察转化为切实可行的增长战略与转型路径。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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