ARTICLE
5 December 2025

境外仲裁机构在华仲裁： 国际规则与本土便利的完美融合（上）

SL
Shaohe Law Firm

Contributor

Shaohe Law Firm logo
Founded in 2007, Shaohe Law Firm has become one of the most trusted legal service providers for foreign entities in China, especially for European entities. We cover a wide range of practice areas with an emphasis on complex disputes, corporate/M&A, employment law, data compliance, intellectual property protection and tax law.
Explore Firm Details
随着中国对外开放不断深化，越来越多的企业在跨境商事合同中选择由国际知名仲裁机构（如国际商会仲裁院ICC、新加坡国际仲裁中心SIAC、香港国际&
China Litigation, Mediation & Arbitration
Sai Wang
Sai Wang’s articles from Shaohe Law Firm are most popular:
  • within Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)
  • in China
Shaohe Law Firm are most popular:
  • within Litigation, Mediation & Arbitration, Law Department Performance and Corporate/Commercial Law topic(s)
  • with Senior Company Executives, HR and Finance and Tax Executives
  • with readers working within the Banking & Credit, Chemicals and Healthcare industries

随着中国对外开放不断深化，越来越多的企业在跨境商事合同中选择由国际知名仲裁机构（如国际商会仲裁院ICC、新加坡国际仲裁中心SIAC、香港国际仲裁中心HKIAC等）管理案件，同时将仲裁地

（seat of arbitration）设在中国内地。这种安排既保留了境外仲裁机构在程序管理、规则适用和裁决质量上的国际公信力，又确保了仲裁程序与中国法律环境的高度衔接，尤其在申请保全措施和裁决执行方面享有显著便利。

  1. 一. 仲裁地在中国，即适用中国《仲裁法》框架 根据中国法律，仲裁地决定仲裁程序的法律适用和

司法监督体系。

现行仲裁法（2017年修正）虽未明文规定仲裁地对于仲裁程序法律适用的决定作用，但我国已经在司法实践中予以认可。

例如，北京市第四中级人民法院作出的（2021）京 04民特726号民事裁定书中就明确表示，涉案仲裁裁决由ICC仲裁院（ 即国际商会国际仲裁院） 作出，仲裁地为中华人民共和国北京市，属于境外仲

裁机构在中国内地所作的仲裁裁决， 应当视为中国

涉外仲裁裁决案件，应适用《中华人民共和国仲裁

法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行审查。

即将于2026年3月1日起生效的《中华人民共和国仲裁法》（"新仲裁法"）在第七章"涉外仲裁的特别规定"第81条中，对仲裁地的法律效力做了明确规定：

当事人可以书面约定仲裁地。除当事人对仲裁程序的适用法另有约定外， 以仲裁地作为仲裁程序的适用法及司法管辖法院的确定依据。仲裁裁决视为在 仲裁地作出。

也就是说，一旦约定仲裁地为中国城市（如北京、上海、深圳），无论仲裁机构为中国涉外仲裁机构，抑或境外仲裁机构，该仲裁均被视为"在中国境内进行的仲裁"（除非另有约定），受《中华人民共和国仲裁法》和《中华人民共和国民事诉讼法》管辖。

同样能表明我国立法态度的还有新仲裁法的第86条第2款，明文表示可以允许境外仲裁机构在我国自由贸易试验区、海南自由贸易港等区域内依照国家有关规定设立业务机构，开展涉外仲裁活动。

以上内容意味着仲裁程序可由境外仲裁机构管理，

但整体框架纳入中国司法监督体系。

在这一框架下，更有意义的是：

→ 当事人可依法向中国法院申请保全措施；

最终作出的裁决为"中国境内作出的仲裁裁 决"，可直接依据《中华人民共和国民事诉讼法》申请强制执行，无需经过外国裁决的承认与执行程序。

这一制度设计打破了"境外仲裁=执行难"的传统

顾虑，实现了国际性与可执行性的统一。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Sai Wang
Sai Wang
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More