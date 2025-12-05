境外仲裁机构在华仲裁： 国际规则与本土便利的完美融合（上）

随着中国对外开放不断深化，越来越多的企业在跨境商事合同中选择由国际知名仲裁机构（如国际商会仲裁院ICC、新加坡国际仲裁中心SIAC、香港国际仲裁中心HKIAC等）管理案件，同时将仲裁地

（seat of arbitration）设在中国内地。这种安排既保留了境外仲裁机构在程序管理、规则适用和裁决质量上的国际公信力，又确保了仲裁程序与中国法律环境的高度衔接，尤其在申请保全措施和裁决执行方面享有显著便利。

一. 仲裁地在中国，即适用中国《仲裁法》框架 根据中国法律，仲裁地决定仲裁程序的法律适用和

司法监督体系。

现行仲裁法（2017年修正）虽未明文规定仲裁地对于仲裁程序法律适用的决定作用，但我国已经在司法实践中予以认可。

例如，北京市第四中级人民法院作出的（2021）京 04民特726号民事裁定书中就明确表示，涉案仲裁裁决由ICC仲裁院（ 即国际商会国际仲裁院） 作出，仲裁地为中华人民共和国北京市，属于境外仲

裁机构在中国内地所作的仲裁裁决， 应当视为中国

涉外仲裁裁决案件，应适用《中华人民共和国仲裁

法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行审查。

即将于2026年3月1日起生效的《中华人民共和国仲裁法》（"新仲裁法"）在第七章"涉外仲裁的特别规定"第81条中，对仲裁地的法律效力做了明确规定：

当事人可以书面约定仲裁地。除当事人对仲裁程序的适用法另有约定外， 以仲裁地作为仲裁程序的适用法及司法管辖法院的确定依据。仲裁裁决视为在 仲裁地作出。

也就是说，一旦约定仲裁地为中国城市（如北京、上海、深圳），无论仲裁机构为中国涉外仲裁机构，抑或境外仲裁机构，该仲裁均被视为"在中国境内进行的仲裁"（除非另有约定），受《中华人民共和国仲裁法》和《中华人民共和国民事诉讼法》管辖。

同样能表明我国立法态度的还有新仲裁法的第86条第2款，明文表示可以允许境外仲裁机构在我国自由贸易试验区、海南自由贸易港等区域内依照国家有关规定设立业务机构，开展涉外仲裁活动。

以上内容意味着仲裁程序可由境外仲裁机构管理，

但整体框架纳入中国司法监督体系。

在这一框架下，更有意义的是：

→ 当事人可依法向中国法院申请保全措施；

→ 最终作出的裁决为"中国境内作出的仲裁裁 决"，可直接依据《中华人民共和国民事诉讼法》申请强制执行，无需经过外国裁决的承认与执行程序。

这一制度设计打破了"境外仲裁=执行难"的传统

顾虑，实现了国际性与可执行性的统一。

