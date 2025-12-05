仲裁规则中仲裁预付款规定的差异研究

Article Insights

一、支付仲裁预付款的具体仲裁规则

根据《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》(以下称“《HKIAC 2018仲裁规则》”)第41.1条ii的规定，申请人和被申请人通常被要求支付相等金额的预付款。《新加坡国际仲裁中心仲裁规则》(以下称“《SIAC 2016仲裁规则》”)中也存在类似的规定，例如第34.2条iii规定由申请人及被申请人各付50%的保证金。《国际商会仲裁规则》(以下称“《ICC 2021仲裁规则》”)第37.2条iv亦规定了仲裁费预付金，由申请人与被申请人平均分担。《伦敦国际仲裁院仲裁规则》(以下称“《LCIA 2020仲裁规则》”)第24.1条v未明确双方缴纳的比例，但在实践中通常也会要求双方平均分担。

国内仲裁规则中，2021年发布的《北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心关于采用小时费率计收仲裁员报酬的操作指引》（以下称“《北仲2021操作指引》”）也包括当事人预交费用的规定vi，且原则上双方当事人各支付50%。《深圳国际仲裁院仲裁规则》（2022修正）（以下称“《深圳仲裁规则2022》”）附件《仲裁费用规定》中要求无论是国际、涉外案件还是中国内地案件，当事人提出仲裁请求或反请求，应按相应标准向仲裁院预缴仲裁费用，但该规定并未明确各方当事人支付的比例。

二、不足额缴纳仲裁预付款的影响

在国际仲裁实务中，出于策略或经济层面的考虑，会出现一方虽然有义务支付预付款，但却拒绝或迟延履行付款义务。这种情形会导致仲裁机构发出预付款通知却无法得到全额支付。此种情况常使申请人陷入进退两难的境地。

在大部分仲裁规则下，无论是国际仲裁规则亦或是国内仲裁规则，当一方当事人未缴纳仲裁预付款时，仲裁机构或仲裁庭通常会通知另一方当事人，由其选择是否补足。例如，《SIAC 2016仲裁规则》第34.5条vii规定任何一方当事人可以支付全部的保证金。《ICC 2021仲裁规则》第37.5条viii亦规定任何一方均可自由支付任何其他当事人的预付款份额。《LCIA 2020仲裁规则》第24.6条ix则是规定一方未支付预付款时，仲裁庭将要求其他当事人缴纳，以推进仲裁程序。国内仲裁规则《北仲2021操作指引》中也存在“一方当事人未按期预交的，本会可通知另一方当事人补足”的相关规定。《深圳仲裁规则2022》第63条第3款规定“在仲裁过程中，若当事人未按规定缴付相关费用，仲裁院应通知当事人，以便由任何一方缴付。”

若该方当事人不缴纳预付款，另一方当事人也拒绝补足，仲裁庭将中止仲裁程序。若在合理期限内仍未缴纳，将视为当事人撤回全部仲裁请求或反请求，这在不同的仲裁规则中也能找到类似的规定。例如：《SIAC 2016仲裁规则》第34.6条x，《ICC 2021仲裁规则》第37.6条xi以及《LCIA 2020仲裁规则》第24.8xii条就存在相关规定；《北仲2021操作指引》3.3条规定如果预付款未在适当期限内支付，仲裁庭有权将相关请求视为已撤回或终止整个仲裁程序。《深圳仲裁规则2022》第63条第3款也存在类似规定。

较为特别的是《HKIAC 2018仲裁规则》，在该仲裁规则第41.4条xiii下，预付款未缴足，仲裁庭可以指令中止或终止仲裁，或者在其认为恰当的基础上，就其认为适当的请求或反请求继续仲裁。由此可知，若一方没有缴纳预付款，而另一方想要推进仲裁程序，依照《HKIAC 2018仲裁规则》有两种处理方式。一种是代替对方缴纳预付款，从而推进仲裁程序；另一种是不代为缴纳，直接向仲裁庭提出申请，由其在认为适当的基础上，继续就相关部分进行仲裁。该仲裁规则为当事人提供了一种新的选择，但也十分有限。首先，是否继续仲裁需要经过仲裁庭认为适当。其次，继续仲裁的请求或反请求也需要仲裁庭认为适当，即并非全部的请求或反请求都能被继续仲裁。。第三，仲裁庭继续就相关部分进行处理的前提必然是现有的仲裁费用预付款能够充分涵盖其未来按照时间计费的工作。最后，继续仲裁并非仲裁庭的唯一选择，在预付款未足额缴纳的情况下，仲裁庭仍有权利中止或终止仲裁。

由此可知，当一方当事人拒绝缴付仲裁预付款，另一方当事人若想继续推进仲裁，即使是根据《HKIAC 2018仲裁规则》，较为稳妥的办法也是代为缴预付款，否则仲裁庭将中止仲裁，超过合理期限仍未缴纳即视为终止或撤销仲裁。

三、不同仲裁规则下代缴预付款后追偿规定的差异

然而，对于代为缴付预付款的一方而言，他们是否能够要求仲裁庭作出命令或裁决，要求另一方立即补偿代缴的款项，实际上在国际仲裁规则和国内仲裁规则之间存在一些差异。下面将进一步探讨这些规定的不同之处。

在国际仲裁规则中，通常都赋予代缴预付款的当事人请求仲裁庭就代为支付的费用作出命令或裁决的权利，即要求拒绝支付预付款的当事人补偿代缴的款项，或者赋予仲裁庭对未缴付的预付款做出命令或裁决的权利。例如，根据《HKIAC 2018仲裁规则》41.5条xiv的规定，代为支付预付款的一方有权利向仲裁庭申请，就其代为缴付的款项单独作出费用裁决。《LCIA 2020仲裁规则》第24.7条xv规定代缴预付款的一方有权请求仲裁庭将代缴款项作为被代缴人的债务要求其偿还相应款项及利息。略有差异的《SIAC 2016仲裁规则》第27条g款xvi则是规定仲裁庭有权就未支付的预付款费用发出命令或裁决。虽然《SIAC 2016仲裁规则》并未明确赋予当事人追偿的权利，但仲裁庭有权利命令或者裁决偿还代缴款项，当事人自然可以提请仲裁庭行使权利。据此，一方当事人代缴仲裁预付款后，依照国际仲裁规则，通常可以立即向被代缴的一方当事人追偿。

然而，国内仲裁规则中通常不存在类似的规定。《北仲2021操作指引》中3.1条规定一方当事人未按期预交费用，仲裁庭将通知另一方当事人补足。但并未对后续补足费用的追偿作出规定。《北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁规则》附录1《北京仲裁委员会案件收费标准》中也不存在一方代缴后可以向对方索要或者可以向仲裁庭请求作出裁决的相关规定。《深圳仲裁规则2022》仅规定“若当事人未按规定缴付相关费用，仲裁院应通知当事人，以便由任何一方缴付。”同样未对一方当事人代缴后是否可以向对方追偿或者向仲裁庭请求裁决作出规定。

综上所述，参与仲裁的双方应注意不同仲裁规则之间的差异，从而谨慎选择仲裁地点及仲裁规则。避免在支付仲裁相关费用的问题上进一步产生争议。实际上，双方当事人选择以仲裁的方式解决争议，同意适用相应的仲裁规则，自然包括同意该仲裁规则中按照一定比例支付仲裁预付款的要求。正如某知名仲裁员在其作出的偿还预付款命令中所说：“all parties to an arbitration agreement ought to respect such an agreement and conduct themselves in a manner that

assists in achieving a speedy resolution to the said dispute. Such conduct would clearly extend to include the payment of any deposits as and when is required by the arbitral institution administering the arbitration.” 因此，双方当事人都应按照仲裁规则的要求支付相应的款项，没有理由让对方代为缴付。

