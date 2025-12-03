境外仲裁机构在华仲裁：国际规则与本土便利的完美融合（下）

二、保全申请便捷高效，与本地仲裁无异

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人在仲裁过程中或仲裁前，在满足一定条件的情况下，可以向被申请人住所地、财产所在地或证据所在地的人民法院申请保全措施。

以证据保全为例，我们对比新仲裁法和现行仲裁法的规定：

新仲裁法

第七十九条 涉外仲裁的当事人申请证据保全的， 仲裁机构应当将当事人的申请提交证据所在地的中级人民法院，人民法院应当依法及时处理。

对比现行仲裁法

第六十八条 涉外仲裁的当事人申请证据保全的， 涉外仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的中级人民法院。

现行仲裁法规定证据保全申请需要通过由中国的"涉外仲裁委员会"递交，但新法删除了有关涉外仲裁委员会的规定，使得境外仲裁机构理论上也可以直接向中级人民法院递交当事人的证据保全申请。

在仲裁程序纳入中国司法监督体系的背景下，无论仲裁机构是否境外设立，中国法院将以中国为仲裁地的裁决视为国内仲裁程序的一部分，依法提供保全支持。

三、裁决性质为中国裁决，执行畅通无阻

尤为关键的是，当仲裁地在中国时，即使仲裁机构是境外机构，其所作出的裁决将被纳入中国境内的司法体系，具有与中国本土仲裁裁决同等的法律效力。

这避免了依据《纽约公约》承认和执行外国裁决可能面临的审查周期长、公共政策抗辩等不确定性，极大提升了执行效率和可预期性。

而事实上，新仲裁法确定的这一原则，此前已经在我国司法实践中获得认可。例如，广州市中级人民法院曾于2015年即作出判决，确认外国仲裁机构在我国内地作出的仲裁裁决可以 视为我国涉外仲裁裁决；被申请人不履行裁决的，申请执行人可以 参照民事诉讼法关于执行涉外仲裁裁决的规定向被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院申请执行。

该案经报核至最高人民法院同意，首次在司法实践中明确了境外仲裁机构在我国内地作出的仲裁裁决籍属的认定规则，将该类裁决视为我国涉外仲裁裁决，确认该类裁决能够在我国内地直接申请执行。

在新仲裁法的背景下，直接向中国内地法院申请执行以中国为仲裁地的仲裁裁决将更加畅通无阻。

结语

从司法实践到新仲裁法的颁布，中国正在逐步接纳和引进境外仲裁机构，允许境外仲裁机构在中国境内开展涉外仲裁活动。

选择境外仲裁机构、同时将仲裁地设在中国，将是一种兼具国际化、中立性与本土执行力的争议解决方案。它让企业既能借助国际仲裁机构的专业能力，又能充分享受中国法律体系下的保全便利和执行保障。

在全球化与区域法治协同发展的趋势下，"境外机构+中国仲裁地"模式正成为跨境商事争议解决的新常态。合理设计仲裁条款，善用这一机制，将为跨境贸易提供坚实法治支撑。

