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在这个充满挑战的时刻，考虑到我们的朋友、家人和同事的健康，采用预防措施当然是最重要的。虽然我们的生活和工作被以各种方式打乱，我们仍然应该牢记隐私和安全。

网络安全

我们得到的报告显示，网络威胁高于正常水平。尤其是在家工作的人比平时多，当我们注意力不够集中时，更容易被利用。以下是一些帮助个人和组织机构维护网络安全的建议:

不要禁用任何安全机制，如VPNs或您的组织机构提供的远程访问保护。 各组织应确保网络继续受到监测，并制定应急计划以处理与信息技术有关的问题。网络攻击者知道在办公室里工作的人少了。 要对社会诈骗更加警惕，因为在保持社交距离的时期，社会诈骗更有可能成功。预计会有更多的人试图利用全球流行病来欺骗你，让你提供密码或证书。我们已经看到钓鱼邮件试图使用虚假的新冠病毒肺炎（COVID-19）链接来传播恶意软件。 交易的身份验证和验证可以而且应该在保持社交距离时继续进行。使用电话、短信或其他安全通信平台等辅助手段来确认交易，特别是在异常或紧急请求的情况下。

工作中的隐私问题

当涉及到围绕COVID-19共享个人信息时，也存在一定的隐私问题。雇主可以合理地要求员工报告任何接触COVID-19或加拿大境外旅行的情况。雇主通常可以收集和使用个人资料来管理雇佣关系。

在工作场所或面对客户的环境中，向他人提供可能暴露于COVID-19的个人的信息，应遵循医疗卫生官员的建议或命令。没有这样的建议，组织可能应该避免分享任何特定个人的信息。

有关COVID-19的雇主必须处理的问题的更多细节，请参阅我们的劳动业务组之前的文章“保持冷静：工作场所中有关新型冠状病毒肺炎的雇主指南”。

当我们都对我们的社会交往保持警惕时，我们也应该继续对我们的网络安全保持警惕。我们一起合作会更加成功。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.