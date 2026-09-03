《金诚同达金融专刊》第16期发布

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金融业务专刊专注于提供最新资讯、案例分析、权威法规解读、专业文章以及行业动态。内容广泛覆盖银行、证券、保险、信托等关键金融板块，助力读者精准把握行业趋势，提升专业洞察力。

01.行业资讯概览

1. 银行：结构性政策担纲，存款利率倒挂与信贷考核转轨并行

8月1日，中国人民银行召开2026年下半年工作会议，对货币政策的措辞出现关键微调：年初“灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具”的表述被替换为“综合运用并适时调整货币政策工具”。结合7月30日中央政治局会议将基调从4月的“精准有效实施”调整为“实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，政策重心明显从“观察试探”转向“预留加力空间”。市场普遍判断，降准降息仍在工具箱内，但紧迫性下降，短期将以结构性工具精准滴灌为主，进入事实上的“待命状态”。

信贷市场同步发生深层转轨。5月19日，金融监管总局印发《关于做好2026年小微企业金融服务工作的通知》，首次不再设定普惠小微贷款的硬性增速目标，代之以“稳投放、优结构、提质量、可持续”十六字方针，直接纠偏过往银行业“冲规模”导致的价格战、风险后置和客户错配问题。

而在负债端，商业银行存款利率在5月至8月间持续探底，“利率倒挂”已从个别现象变为行业常态。黑龙江友谊农商行、上海华瑞银行等多家机构五年期定存利率已低于三年期；国有大行三年期利率普遍降至1.25%左右，中小银行高息揽储空间被大幅压缩。在净息差1.42%的历史低位压力下，银行负债管理正从“规模竞赛”全面转向“成本控制”，大额存单额度收紧、长期限产品下架成为标配。

2.证券：科创板“1+6”与创业板第四套标准落地，业绩回暖与严监管共振

注册制改革在5月至7月间进入实质性扩容阶段。7月13日，上交所正式发布科创板改革“1+6”配套业务规则，科创成长层制度落地，预先审阅机制与资深专业机构投资者制度同步推出。回溯6月17日陆家嘴论坛，证监会主席吴清已明确提出扩大第五套上市标准至人工智能大模型领域，并支持量子科技、生物制造、具身智能等硬科技企业上市。截至7月下旬，科创成长层企业合计34家，未盈利优质科技企业的资本包容性显著增强。

创业板包容性改革同步突破。5月19日，深交所正式受理乐聚智能IPO申请，该企业主打全尺寸人形机器人，成为首家适用创业板第四套上市标准的未盈利申报企业。第四套标准以“市值+营收+成长性/研发投入”取代盈利门槛，标志着A股注册制从“硬科技单一倾斜”转向“硬科技+高成长消费”双轮驱动。

市场回暖直接映射在券商业绩上。截至8月初，已披露半年报的17家上市券商全部预喜，东兴证券、信达证券率先发布业绩，归母净利润同比分别增长25.13%及两位数以上。资本市场互联互通亦在扩容：港交所5月底透露，沪深港通纳入REITs及大宗交易机制已进入准备阶段；港股通合资格ETF于5月6日增至31只，双向开放产品矩阵持续丰富。

但政策红利释放与“超级监管”同步降临。7月31日，证监会集中披露8家券商监管措施，央行、财政部、证监会、金融监管总局四部委联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，对投行、资管、经纪全链条内控划出硬杠杠，合规壁垒进一步抬高。

3.保险：险资万亿级权益放量，负面清单整改收官倒逼价值重塑

2026年，保险资金正以更大力度参与权益市场。据业内交流，多家头部险企在已超过监管基础比例上限后，再度主动申请将权益投资上限提升至25%—30%区间。综合华泰证券、中信建投等多家机构测算，2026年险资新增权益投资规模预计在0.97万亿至1.18万亿元之间，高股息股票仍是核心配置方向。截至2025年末，险资股票和基金余额已达5.7万亿元，同比增长38.9%，中长期资金“稳定器”功能不断强化。

负债端正经历深刻合规重塑。根据监管要求，各人身险公司须在2026年6月30日前完成2026版“负面清单”（105条）存量产品自查整改，随着大限已过，行业正式进入“后负面清单”时代。新增红线明确禁止分红险红利分配承诺超过利益演示水平、禁止医疗险将处方审核责任转嫁给第三方、禁止非终身型护理险采用“增额终身寿化”设计，直击销售误导与产品异化顽疾。同时，所有新开发产品须全面适配第四套经验生命表，精算合规基础进一步夯实，倒逼险企从渠道费用竞争转向产品力与风控力竞争。

行业基本面保持稳健。金融监管总局数据显示，2026年前5个月保险业实现原保险保费收入3.19万亿元，同比增长4.3%，保障本源持续巩固。

4.信托：三分类改革正式收官，离岸信托个税新规补位

2026年5月31日，信托业务三分类改革三年过渡期正式结束，行业彻底告别“影子银行”旧模式，全面进入资产管理信托、资产服务信托、公益慈善信托三分天下的新格局。截至2025年末，58家信托公司资产规模已突破34.10万亿元，信托贷款占比降至15%以下，标品信托成为基本盘，家族信托、保险金信托跃升为头部机构核心增长极。2026年中报印证转型成效：51家可比信托公司上半年净利润同比增长7.21%，但内部分化加剧，合规与主动管理能力成为关键分水岭。

对高净值客户及法律服务实务影响更直接的，是离岸信托税收规则的全面补位。财政部、税务总局2026年第21号公告自2026年8月1日起实施，明确居民个人将财产装入离岸信托须按“财产转让所得”缴纳个人所得税；信托存续期间产生的收益，无论是否实际分配，均需由居民个人按年申报。公告设定90天缓冲期（至2026年10月22日），允许就2023至2025年期间应缴未缴税款免滞纳金补缴。这意味着离岸架构的税务“灰色地带”被彻底穿透，高净值人群跨境财富安排面临全面的合规重构。

在业务创新层面，资产服务信托的场景正在快速扩容。保险金信托2.0模式、股权信托登记试点、养老信托（“意定监护+信托”架构）及慈善信托成为行业重点落地方向，推动信托工具从单纯的财富增值向代际传承、企业治理、养老照护等全生命周期服务延伸。

02.专业文章分享（按照文章发布顺序排列）

1. 国际商会（ICC）银行委员会诸国际标准银行实务规则的最新修订

作者：金赛波

本文是作者在2026年6月26日中华全国律师协会金融委员会青岛业务交流会上发言录音整理的。文章系统梳理了国际商会银行委员会主要规则的修订动态，为国际贸易金融从业者提供规则适用的前沿指引。（点击此处阅读详情）

2. 国有企业持有信托受益权对外转转让流程小析

作者：崔玉 姜雨欣

实务中信托受益权转让较为常见，那若国有企业将其持有的信托受益权对外转让，该种情形下的信托受益权转让的流程为何呢？本文结合《企业国有资产交易监督管理办法》及相关司法实践，对这一问题进行梳理分析。（点击此处阅读详情）

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