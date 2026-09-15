最高裁、不正競争に関する典型事例9件を公表　重点分野の新型行為も対象

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9月9日、最高人民法院は、模倣による混同、営業秘密の侵害、信用毀損、虚偽・誇大な宣伝、インターネット上の不正競争行為の認定や、反不正競争法の一般条項の適用などに関する重要な法律問題を扱った典型事例9件を公表した。事例は、消費者の生活に身近な従来型の消費分野に加え、人工知能、新エネルギー、プラットフォーム経済などの新興・重点分野も対象としている。

事例では誠実な事業活動を促すため、不正競争に対する司法判断を強化し、企業の商標等へのただ乗りや模倣、営業秘密の侵害などを適切に規制する姿勢を示した。侵害による利益を裏付ける十分な証拠がある場合には、懲罰的賠償を適用して悪質な侵害を抑止している。また、過度な価格競争や消耗戦となる「内巻式」競争が問題となる重点分野を対象に法に基づく是正を進めるとともに、デジタル経済や人工知能の発展に伴う新型の不正競争行為については、一般条項や補充的規定を慎重に適用し、技術革新と公共の利益の両立を図っている。

出所：最高人民法院公式サイト

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