融资租赁债权资产证券化——基础资产尽职调查实务精要

Article Insights

Yingtan Liu’s articles from AnJie Broad Law Firm are most popular: within Finance and Banking topic(s)

in China AnJie Broad Law Firm are most popular: within Finance and Banking, Environment and Accounting and Audit topic(s)

with readers working within the Securities & Investment industries

据公开查询，2026年一季度我国债券市场共发行466单ABS（含信贷ABS、企业ABS和ABN）产品，发行规模4152.36亿元，同比增长7.14%。2026年一季度，中保保险资产登记交易系统有限公司登记注册产品共计15单，注册规模643.60亿元，同比下降14.12%。

就融资租赁类资产而言，在ABN市场中，融资租赁发行规模占比为19.35%，在企业ABS市场中，融资租赁ABS占比26.07%，由此可知，融资租赁ABS发行占比延续领先格局。

作为ABS市场中发行占比较大的资产，融资租赁ABS项目的交易结构已趋于标准化，无须过多论述。本文将聚焦于融资租赁ABS项目中基础资产的尽职调查，以期通过本所律师的实务经验，对基础资产的尽调核心要点进行总结，以便为后续项目的开展提供一些思路与借鉴。

一、基础资产尽调核心要点1

2025年3月，基金业协会发布了《债权类资产证券化业务尽职调查工作细则》（以下简称“《债权类尽调细则》”），就资产证券化业务中债权类资产的尽调要求进行了规范。叠加已经出台的《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认规则适用指引第2号——大类基础资产》（以下简称“上交所指引2号”）以及《深圳证券交易所资产支持证券挂牌条件审核业务指引第2号——审核重点关注事项》（以下简称“深交所指引2号”，与“上交所指引2号”合称为“指引2号”），这三个规定构成了目前债权类资产尽职调查的主要依据文件。

根据《债权类尽调细则》及指引2号，就融资租赁类资产的尽调而言，主要关注如下方面：

承租人、担保人（如有）的合法有效存续 基础资产的真实、合法、有效性 基础交易对价的公允性 基础资产的可转让性 基础资产的权属及权利负担 租赁物权属 基础资产是否涉及《资产证券化业务基础资产负面清单指引》所列情形

二、基础资产尽调实务精要2

为方便审阅，结合本所律师的实务经验，本所律师对基础资产尽调要点根据审核角度进行了拆分，就每一审核角度罗列核查内容、重要关注点及核查方法，并以表格形式进行展示，具体如下：

三、结语

融资租赁ABS已成为资产证券化市场的重要支柱，而基础资产的合规性与真实性正是项目稳健运行的基石。随着监管规则的持续完善与业务模式的不断创新，尽调工作也将不断面临新挑战与新机遇。我们唯有以“穿透式”的审慎态度深入核查每一个细节，方能筑牢风险防控的第一道防线，真正实现资产质量的本质安全，为市场的长期健康发展注入坚实底气。

注 释：

1为免歧义，本文仅聚焦于基础资产的尽调，对相关业务参与人、交易结构等的尽调要点暂不涉及。

2 为免歧义，本次实务精要仅为本所律师的个人观点，且仅为主要内容总结，非为全面总结，随着监管规定、业务模式的变化，相关尽调的实务精要亦会随之变化。

3 即中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统（中登网），下同。

By： 刘应檀（Yingtan Liu）

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.