一文读懂美国对等关税退税

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一、IEEPA关税的合宪争议

IEEPA关税无效

2026年2月20日，美国最高法院通过一系列关联案件（其中的主要案件：Learning Resources, Inc., et al. v. Donald J. Trump, et al.以及V.O.S. Selections, Inc. v. Trump.）裁定特朗普政府在2025年2-4月年依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）所特别实施的关税不符合宪法和法律的规定，因为IEEPA并未赋予总统对进口商品征收关税的权力。

需要说明的是，本案判决的并非是特朗普所有的关税，而是仅仅针对特朗普在2025年2-4月依据IEEPA的法律渊源实施的俗称“对等关税”（reciprocal tariff）和 “走私关税”（又称“芬太尼关税”， trafficking tariff）的两种关税。

第一种普通对等关税是特朗普政府对几乎所有国家为“解决贸易逆差”而加收的10%的关税（但是叙利亚和福克兰岛多达41%）；

第二种在一般关税的基础上，针对中国（共计最高至35%税率）、加拿大（最高至35%）和墨西哥（ 最高至25%）施加的惩罚性对等关税，俗称“走私关税”或“芬太尼关税”

“走私关税” （Trafficking Tariff）是V.O.S案件审理过程中中用到的别称，因为这种关税是特朗普为对冲这三个国家因为“执法不力“而使得毒品大量涌入美国而实施的。

是的，你没有看错，这也正是本文探讨的IEEPA 法律的精髓所在：总统引用IEEPA法律，声称这三个国家因为没有办法有效遏制毒品涌入美国，而对美国构成了紧急经济状态，所以，要加税。

这也是为什么这三个国家的对等关税有时候被称为芬太尼关税的原因。 感兴趣的可以看一下VOS原文中关于这一关税的描述[1]。

最高院判决一旦做出，在过去两年中因为上述行政命令而缴税的美国进口商，就可以依照特定程序申请退税。

提醒企业注意的是，由于特朗普政府一向善用行政权力补足自己在司法和立法领域不能及时大展拳脚的遗憾，政府已在最高法院裁决当日，援引《1974 年贸易法》第 122 条推出 10% 的临时全球关税（后白宫宣称，这个税率拟上调至 15%），有效期 150 天，作为 IEEPA 关税的替代措施。

二、关税异议及退税

讨论完了法律层面的事情，再看看执法机构的具体措施。

首先，负责管理和征收《国际紧急经济权力法》（IEEPA）关税的美国政府机构是美国海关与边境保护局（Customs and Board Pretection）。其具体职责为负责执行所有美国进口关税，包括根据IEEPA等紧急权力征收的关税。此外，值得一提的是，除海关相应的职能外，该政府部门还负责管理所有自然人出入境相关的边境安全。CBP负责货物进入美国时征收关税的工作，且在IEEPA关税被认定无效后，还将处理退款或索赔事宜。

由于笔者曾经在美国工作时处理遣返辩护类移民业务，与这个机关有过多次的交往和对抗。比如，当移民局最终判定某一个人不具有合法入境美国的资格时，会由CBP来处理最终的遣送程序（deportation），所以很多抗辩文件都要交由它们审理。

作为一个长期从事行政监管类工作的律师，美国的行政公开给予了我们工作极大的便利。[A2] 作为政府机构，CBP严格秉承Due Process（程序合法）原则，所以对于那些有退税需求的企业（包括退还IEEPA关税），CBP也有详细公开的 抗辩流程公开。给大家总结大致步骤如下：

第一步：确定受影响的货物，并收集材料

具体包括但不限于：CBP 7501表格（入境摘要）

显示已缴纳IEEPA关税的发票

付款证明（银行对账单或CBP收据）

其他证明文件

第二步：确定申报方式

可以选择的方式包括（这一步大多数人一定要咨询律师才能确认）：

入境后修正（Post- Entry Amendment，PEA）行政程序

退税 （Refund对关税收取决定司法抗辩，需要通过司法程序）

第三步：准备支持文件

第四步：向 CBP 提交索赔申请

索赔可通过 ACE自动化商业环境系统在线提交或直接邮寄）

第五步：等候CBP 审核

第六步：上诉

如CBP审核被拒，可以提出行政上诉（ Petition of Reconsideration）

如行政上诉被拒绝，还可以向法院提起诉讼。

三、小结

不难看出，行政手段还是司法手段，是每一个退税的申请人都可能面临的选择，并且它们其实并没有严格的先后和冲突，因其救济的是申请人不一样的利益，最终获得的效果也截然不同。行政救济申请容易，但是存在较大的政策导向性； 司法救济可能存在时间长、效率低的问题，但是往往可釜底抽薪。

作者看到有一些公众号很不负责任的说只有美国的公司（或者有美国子公司的中国公司）才能申请退税，事实上并非如此，而是通过ACE系统进行的入境后修正可能需要一些美国账号的持有者。是否有资格，申请的程序，还是需要专业人士的判断。此外，而由于特朗普政府近期为对冲最高院的影响，也采用了新的过度性的临时关税政策，所以，很多的专业判断还是交给专业的人士。

如果您不知道如何申请，是否有资格申请，申请的难度和费用，或者，想要和其他的企业一同分担评估、申请或者诉讼的费用，欢迎联系本所，将有专人为您提供系统的咨询和帮助。

注释：

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.