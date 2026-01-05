ARTICLE
5 January 2026

Investigación Antidumping sobre Lámina Acrílica de China

VT
Vazquez Tercero & Zepeda

Contributor

Vazquez Tercero & Zepeda logo
Vázquez Tercero & Zepeda (VTZ) is a leading Mexican law firm specialized in international trade and customs. With over 50 years of experience, our firm offers comprehensive advice on complex legal matters, helping companies navigate domestic and international challenges with tailor-made solutions.
Explore Firm Details
Hoy, 26 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación...
China International Law
Adrian Vazquez,Emilio Arteaga Vazquez, and Verónica Vázquez
Your Author LinkedIn Connections
Adrian Vazquez’s articles from Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • in China
  • with readers working within the Automotive industries
Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • within Real Estate and Construction and Corporate/Commercial Law topic(s)

Hoy, 26 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de lámina acrílica originarias de la República Popular China, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

La empresa solicitante del inicio de la investigación antidumping es Plastiglas de México, S.A. de C.V. 

Producto investigado

Láminas acrílicas producidas con resina de metacrilato de metilo (MMA), con un contenido de resina de MMA mayor a 50% en peso.

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo las fracciones arancelarias 3920.51.01 y 3920.59.99 de la TIGIE.

Determinación del valor normal:

La Secretaría consideró a China como una economía de no mercado, por lo que calculó los precios con base en la metodología de país sustituto estableciendo a los Estados Unidos como país sustituto, y usando referencias de precios internos en dicho país como base para determinar el valor normal.

Periodo investigado (Dumping):

1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Periodo de análisis (Daño):

1 abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 16 de febrero de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga

Importadores listados en la investigación:

Si tienes interés en conocer la lista de productores y exportadores listados en esta investigación, consulta nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Adrian Vazquez
Adrian Vazquez
Photo of Emilio Arteaga Vazquez
Emilio Arteaga Vazquez
Photo of Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More