Investigación Antidumping sobre Lámina Acrílica de China

Hoy, 26 de diciembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de lámina acrílica originarias de la República Popular China, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

La empresa solicitante del inicio de la investigación antidumping es Plastiglas de México, S.A. de C.V.

Producto investigado

Láminas acrílicas producidas con resina de metacrilato de metilo (MMA), con un contenido de resina de MMA mayor a 50% en peso.

Fracción arancelaria:

Este producto ingresa bajo las fracciones arancelarias 3920.51.01 y 3920.59.99 de la TIGIE.

Determinación del valor normal:

La Secretaría consideró a China como una economía de no mercado, por lo que calculó los precios con base en la metodología de país sustituto estableciendo a los Estados Unidos como país sustituto, y usando referencias de precios internos en dicho país como base para determinar el valor normal.

Periodo investigado (Dumping):

1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Periodo de análisis (Daño):

1 abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 16 de febrero de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga

Importadores listados en la investigación:

Si tienes interés en conocer la lista de productores y exportadores listados en esta investigación, consulta nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

