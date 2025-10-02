Investigación Antidumping sobre Sobre las Importaciones de Lonas de Policloruro de China

Hoy, 30 de septiembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones...

Hoy, 30 de septiembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución de inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de lonas de policloruro de vinilo con refuerzo textil originarias de la República Popular China, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

Las empresa nacional solicitante del inicio de la investigación antidumping es: Membranas Plásticas Internacionales, S.A. de C.V.

Producto investigado

Lonas de policloruro de vinilo (PVC), con un peso superior a los 440 g/m2 y hasta 1500 g/m2.

Fracción arancelaria:

Las lonas de policloruro de vinilo entran a territorio nacional mediante las fracciones arancelarias 3921.12.01, 3921.90.99 and 3926.90.99 de la LIGIE.

Determinación del valor normal:

La Secretaría determinó usar precios de referencia en el mercado interno chino para calcular el valor normal.

Periodo investigado (Dumping):

1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Periodo de análisis (Daño):

1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 7 de noviembre de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga

Importadores listados en la investigación:

Si está interesado en la lista de productores y exportadores de baldosas cerámicas, consulte nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

