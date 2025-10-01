ARTICLE
1 October 2025

Investigación Antidumping sobre las Importaciones de Cintas de Papel Autoadhesivas de China

VT
Vazquez Tercero & Zepeda

Contributor

Vázquez Tercero & Zepeda (VTZ) is a leading Mexican law firm specialized in international trade and customs. With over 50 years of experience, our firm offers comprehensive advice on complex legal matters, helping companies navigate domestic and international challenges with tailor-made solutions.
China International Law
Adrian Vazquez,Emilio Arteaga Vazquez, and Verónica Vázquez
Hoy, 29 de septiembre de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la que se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de cintas de papel autoadhesivas originarias de China, independientemente del país de procedencia, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitante

Las empresa nacional solicitante del inicio de la investigación antidumping es: Industrias Tuk, S.A de C.V.

Producto investigado

Cintas de papel autoadhesivas, de cualquier tamaño y color, en rollo o bobina. Comercialmente se conocen como cintas para enmascarar, o masking tape..

Fracción arancelaria:

Las cintas de papel autoadhesivas entran a territorio nacional mediante la fracción arancelaria 4811.41.02.

Determinación del valor normal:

La Secretaría decidió utilizar la metodología de valor normal reconstruido (VNR) para la determinación de valor normal.

Periodo investigado (Dumping):

1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Periodo de análisis (Daño):

1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

Fecha límite para presentar el formulario:

El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar es el 6 de noviembre de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga

Importadores listados en la investigación:

Si está interesado en la lista de productores y exportadores de baldosas cerámicas, consulte nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

Authors
Adrian Vazquez
Emilio Arteaga Vazquez
Verónica Vázquez
