営業秘密保護と不正競争防止法改正、法曹界や企業が議論

2月27日、営業秘密保護および不正競争防止法の改正に関する座談会が北京で開催された。この会議は、中国応用法学研究所が主催し、同研究所のインターネット司法研究センターが運営を担当した。

北京市高級人民法院、北京知識産権法院、杭州市中級法院、蘇州市中級法院など各地の裁判所の実務担当判事、重慶市市場監督管理局や杭州市市場監督管理局など行政法執行部門の責任者、清華大学や浙江大学の専門家・学者、淘天集団や美団集団といった企業の法務担当者、さらに法学研究所の研究員など、約20名が参加した。

本会議は、インターネット関連の営業秘密保護に関する不正競争紛争の裁判経験を総括し、不正競争防止法の改正に向けた意見や提案を収集することを目的としていた。参加者は、営業秘密保護条項の法適用やデータ権益の保護を中心に、多角的な視点から意見を交わした。議題は、営業秘密の定義、損害賠償額の算定基準、懲罰的賠償の適用条件、立証責任の分配、さらに営業秘密条項を活用したデータ保護の方法など、理論と実務の双方にまたがる重要な課題に及んだ。

行政、司法、産業、学術の各界から集まった参加者が深い議論を交わしたことで、法改正に向けた実務的かつ建設的な意見が数多く共有された。

出所：中国法院網

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