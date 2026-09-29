국가통계국: 1~7월 지식재산권 제품 투자 전년 동기 대비 9.1% 증가

국가통계국 웹사이트 소식에 따르면, 국가통계국은 8월 17일 2026년 1~7월 전국 고정자산 투자 기본 상황을 발표했다.

1~7월 전국 고정자산 투자(농가 제외)는 260,328억 위안으로 전년 동기 대비 6.7% 감소했다(비교 가능 기준). 그중 지식재산권 제품 투자는 전년 동기 대비 9.1% 증가했다.



산업별로 보면, 제1차 산업 투자는 5,329억 위안으로 0.5% 감소했고, 제2차 산업 투자는 97,709억 위안으로 2.1% 감소했으며, 제3차 산업 투자는 157,290억 위안으로 9.5% 감소했다.



공업 투자는 전년 동기 대비 2.1% 감소했다. 그중 광업 투자는 3.3% 증가했고, 제조업 투자는 1.7% 감소했으며, 전력·열·가스 및 물 생산·공급업 투자는 5.3% 감소했다.



인프라 투자는 전년 동기 대비 3.6% 감소했다. 그중 정보 전송업 투자는 26.0% 증가했고, 수상 운송업 투자는 16.2% 증가했으며, 항공 운송업 투자는 15.7% 증가했다.



지역별로 보면, 동부 지역 투자는 전년 동기 대비 8.6% 감소했고, 중부 지역 투자는 6.4% 감소했으며, 서부 지역 투자는 8.6% 감소했고, 동북 지역 투자는 24.6% 감소했다.



등록 통계 유형별로 보면, 내자 기업 고정자산 투자는 전년 동기 대비 6.4% 감소했고, 홍콩·마카오·대만 투자 기업 고정자산 투자는 8.1% 감소했으며, 외국인 투자 기업 고정자산 투자는 5.4% 감소했다.



1~7월 민간 고정자산 투자는 전년 동기 대비 9.4% 감소했다. 전월 대비로는 7월 고정자산 투자(농가 제외)가 1.42% 감소했다.

(출처:국가통계국)