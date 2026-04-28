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28 April 2026

중국 시장감독관리총국 및 공안부, 전통공예 시장의 위조품 단속 위한 합동 법 집행 활동 업무 방안 발표

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최근,중국 시장감독관리총국 및 공안부는 전통공예 시장의 위조품 단속 및 근원 정비 활동 법 집행 활동 업무 방안을 공동 발표하였다.
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최근,중국 시장감독관리총국 및 공안부는 전통공예 시장의 위조품 단속 및 근원 정비 활동 법 집행 활동 업무 방안을 공동 발표하였다.

중국 시장감독관리총국 및 공안부는 전통공예 시장에서 “가짜 증명서,가짜 기관,가짜 제품,가짜 웹사이트”문제의 효과적인 시정,관련 불법 및 범죄 행위의 엄중한 단속,시장 질서 규범화,사회 신용 유지,소비자의 합법적인 권익 보장,업계의 질서 있는 발전 등을 촉진하기 위해 동 방안을 수립하였다.

동 방안은 향후 중점적으로 수행해야 할 6가지 업무 과제를 다음과 같이 제시하고 있다.

1.위조품 생산의 근원 및 이익 사슬 차단

2.생산 및 판매 행위 규제

3.온라인 메케팅의 혼란 시정

4.검측 기관에 대한 감독 강화

5.행정 법 집행과 형사 사법 간의 연계 강화

6.장기적인 관리 체계 개선

(출처:국가시장감독관리총국)

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