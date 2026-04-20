2026年4月20日（月曜日）、最高人民法院は2026年知的財産権広報週間の記者会見を開催し、席上、『最高人民法院による知的財産権侵害民事紛争事件の審理における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈』を発表した。

『懲罰的損害賠償に関する解釈』は、知的財産権事件の審理実務における懲罰的損害賠償の適用に関する重点的かつ困難な問題に対処し、「故意」および「情状が深刻」であるとの認定要件をさらに細分化し、基礎額の算定方法を明確化するとともに、倍率の決定方法を整備した。これにより、法律の実務適用のしやすさをさらに高め、裁判基準を統一し、知的財産権懲罰的損害賠償制度の運用効果を確保するとともに、イノベーションを奨励・保障する法治環境を積極的に醸成し、質の高い発展を促進するものである。

『最高人民法院による知的財産権侵害民事紛争事件の審理における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈』 新旧条文の対照.pdf

出所：「知産財経」WeChat公式アカウント

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