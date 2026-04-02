해남성 첫 데이터 지적재산권 피침해보험 썬야(三亚)에 착지

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최근,해남대학 썬야(三亚)연구원과 중국인민재산보험주식유한회사 애주과학기술지회사는 협력을 달성하여 전 성의 첫 데이터지적재산권피침해보험이 썬야(三亚)에 정착되도록 조력했다.이 협력은"등록 + 보험"의 이중 보장 모델로"해연 스마트 체인"플랫폼 데이터 지식재산권의 보급 응용과 반복 업그레이드에 튼튼한 보장을 제공한다.

이번 협력은 썬야(三亚)가 데이터 지적재산권 전체 체인 서비스 분야에서 거둔 또 하나의 상징적인 성과라고 한다.이에 앞서 해남대학 삼아연구원이 주도하는"해연지능사슬 지적재산권 AI 데이터"는 성내 첫 인공지능분야 지적재산권등록증서를 접수한적이 있다。

（출처:썬야일보）

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