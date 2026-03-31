2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시법사업 대상 확정

최근 중국 국가지식산권국은 2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시법사업 대상을 확정하여 발표하였다.

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최근 중국 국가지식산권국은 2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시법사업 대상을 확정하여 발표하였다.

국가지식산권국은 상기 통지에 따라 자발적 신청,성 지식산권국의 추천,자료 심사,전문가 평가,사회 공시 등의 절차를 걸쳐 이하의 지역 기관을 2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시법사업 대상으로 확정한다.

국가지식산권국은 2027년 말까지 상기 시범사업 대상에 대한 평가 검수를 추진할 것이며,평가 검수를 통과하고 공시 결과 이의가 없는 경우 시범 단위로 승인하고 공문을 발행하거나 공식적으로 인증을 수여할 계획이다.

(출처:국가지식산권국)

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