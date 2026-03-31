ARTICLE
31 March 2026

2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시법사업 대상 확정

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
최근 중국 국가지식산권국은 2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시법사업 대상을 확정하여 발표하였다.
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • within Consumer Protection topic(s)

최근 중국 국가지식산권국은 2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시법사업 대상을 확정하여 발표하였다.

국가지식산권국은 상기 통지에 따라 자발적 신청,성 지식산권국의 추천,자료 심사,전문가 평가,사회 공시 등의 절차를 걸쳐 이하의 지역 기관을 2025-2027년 지식재산권 강국 건설을 위한 시법사업 대상으로 확정한다.

국가지식산권국은 2027년  말까지 상기 시범사업 대상에 대한 평가 검수를 추진할 것이며,평가 검수를 통과하고 공시 결과 이의가 없는 경우 시범 단위로 승인하고 공문을 발행하거나 공식적으로 인증을 수여할 계획이다.

(출처:국가지식산권국)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More