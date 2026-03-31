中関村フォーラムグローバル知的財産保護・イノベーションフォーラムが開催、数々の重要な成果が発表

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3月25日の午後、世界知的所有権機関（WIPO）と北京市人民政府が共同主催する「2026年中関村フォーラム年次総会『グローバル知的財産保護・イノベーションフォーラム』」が北京で開催された。本フォーラムは「知的財産権による科学技術イノベーションと産業イノベーションの深い融合の促進」をテーマとし、国際知的財産機関、行政・司法部門、科学技術企業から200名余りの専門家や学者が集結した。

北京市副市長の唐文弘氏、国家知識産権局副局長の胡文輝氏、世界知的所有権機関（WIPO）副事務局長の王彬穎氏が出席し、挨拶を行った。フォーラム期間中には、一連の重要な成果が発表された。北京市知的財産局は、市高級人民法院、市商務局など複数の機関と共同で、海外知的財産保護のための「迅速・機動・柔軟」な業務メカニズムを発表した。また、北京市知的財産局はシンガポール知的財産庁国際局と協力覚書（MOU）を締結し、越境サービスと人材育成における協力を深化させた。さらに、清華大学、北京大学、中国科学院大学などの大学が共同で、「首都知的財産人材共同育成協力ネットワーク」の構築を開始した。

さらに、北京市知的財産局は『北京市バイオ医薬産業海外知的財産保護ガイドライン』および『AI新薬研究開発産業知的財産保護指針』を発表し、北京市人民検察院は京津冀（北京・天津・河北）地域の産業イノベーション発展を支援する典型事例を発表した。フォーラムのハイレベル対話セッションでは、バイオ医薬分野における知的財産と産業の融合に焦点を当て、参加者は遺伝子・細胞医薬品の研究開発やブレイン・コンピュータ・インターフェース（BCI）の特許戦略など、注目のトピックについて深く議論を交わした。

出所：北京市知識産権局公式サイト

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