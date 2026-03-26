광둥성 시장감독관리국 등,광둥성 데이터 지식재산권 가치평가 지침 발표

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올해초 관둥성 시장감독관리국 및 국가금융감독관리총국 관둥성 감독국은 광둥성 데이터 지식재산권 가치평가 지침을 발표하였다.

둥 지침은 금융기관 등이 데이터 지식재산권 담보 융자,가치평가,자산 인식 등의 의사 결정을 함에 있어 참고자료로 활용할 수 있도록 제공되는 것으로 데이터 지식재산권 시장의 규범적 발전을 유도하는데 목적이 있다.

둥 지침은 구체적으로 가치평가 대상 및 목적,가치평가 방법 등에 대해 다음과 같이 명시함

1.가치평가 대상 및 목적

광둥성 데이터 지식재산권 등록 플랫폼과 선전시 데이터 지식재산권 등록 시스템을 등록 업무를 완료하고 등록증을 취득한 데이터 지식재산권의 가티를 평가한다.

데이터 지식재산권 가치평가 방법을 명확히 하고 가치평가 지표 시스템을 구축함으로써 데이터 지식재산권의 상장 경매 계약 등에서의 가격 산정,데이터 지식재산권의 양도 허가 등 거래 과정에서의 가치 산정,데이터 지식재산권을 출자 가치로 한 현물 출자 담보 융자 증권화 보험 등 자산화 운영에 활용할 있는 근거자료를 제공하고 데이터 지식재산권의 자산 인식 등 재무 관리 측면에서도 참고할 수 있도록 한다.

2.가치평가 방법

데이터 지식재산권의 가치는 발전 현황과 특징 규칙성을 고려하여 원가법,수익법,시장법,종합법 4가지 방법으로 평가할 수 있다.

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