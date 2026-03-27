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27 March 2026

최고인민법원,지식재산권법정 설립7주년 기념 주요 성과 발표

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최고인민법원,지식재산권법정 설립7주년 기념 주요 성과 발표

올해는 중국 최고인민법원은 지식재산권법정 설립 7주년을 기념하여 그동안의 주요 성과를 발표하였다.

최고인민법원은 지식재산권법정은 설립한 후 7년 동안 총24602건의 사건을 접수하고 23069건을 처리하였으며 재판 기준의 통일화,재판의 품질 및 효율성 향상,사법 시뢰도 및 국제적 영향력 강화,국가 혁신 주도 발전 전략과 지식재산권 전략 시행에 대한 사법적 보장 강화 등 측면에서 주요 성과를 거두었다.

(출처:최고인민법원)

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