전정특신 중소기업 인정 기준에 지식재산권 지표 발표

올해초,중국 공업정보화부는 고품질 중소기업 육성 단계별 관리 방법에서 전정특신 중소기업과 전정특신 강소기업의 인정 기준에 지식재산권 지표를 발

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올해초,중국 공업정보화부는 고품질 중소기업 육성 단계별 관리 방법에서 전정특신 중소기업과 전정특신 강소기업의 인정 기준에 지식재산권 지표를 발표하였다.

전정특신 중소기업은 전문화 정밀화 특성화된 발전을 실현하고 혁신 능력이 뛰어나 품질과 효율성이 우수한 중소기업을 의미하고 전정특신 강소기업은 전정특식 중소기업중 산업 기반의 핵심 분야와 산업망의 핵심 공정에 위치하며 혁신 능력이 두드러지고 핵심 기술을 보유할 뿐만 아니라 시장 점유율이 높은 기업을 의미한다.

전정특신 중소기업과 전정특신 강소기업으로 인정되기 위해서는 다음의 지표를 충족하여야 한다

전정특신 중소기업의 인정 기준(이하의 6가지 지표 동시 충족)

1)과학기술형/혁신형 중소기업으로 인정받고 전년도 말 기준 특정 시장에 종사한 기간이 3년 이상일 것

2)전년도 총 영업 수익이 1500만 위안(한화 약 31억 원)이상이거나 최근 2년간 신규 지분 투자액이 2000만 위안(한화 약 42억 원)이상이며 주력 사업 영업 수익이 전체 영업 수익의 80% 이상을 차지하고 전년도 말 기준 부채 비율이 80%를 초과하지 않을 것

3)최근 2년간 연구개발비가 매년 100만 위안(한화 약 2억 원)이상이며 각 연도별 영업 수익 대비 연구개발비 비중이 3% 이상일 것

4)주력 제품과 관련된1류 지식재산권을 1건 이상 보유하고 실제로 활용하여 경제적 효과를 창출하고 있을 것

5)주력 제품이 국내 또는 국제 시장에서 비교적 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며 일정한 인지도와 영향력을 갖출 것

6)당해연도 중소기업의 전정특신 발전 평가 점수가 50점 이상일 것

2.전정특신 강소기업의 인정 기준(이하의 7가지 지표 동시 충족)

1)전정특신 중소기업으로 인정받고 전년도 말 기준 특정 시장에 종사한 기간이 3년이 이상일 것

2)전년도 총 영업 수익이 5000만 위안(한화 약 104역)이상이고 주력 사업 영업 수익이 총 영역 수익의 90%이상을 차지하며 최근2년간 영업 수익 연평균 복합성장률이 5% 이상이고 전년도 말 기준 부채 비용이 75%을 초과하지 않을 것

3)최근 2년간 연구개발비가 매년1200만 윈안(한화 약 25억 원)이상이며 각 연도별 영업 수익 대비 연구개발비 비중이 3% 이상일 것

4)주력 제품과 관련된 1류 지식재산권을 4건 이상 보유하고 실제로 활용하여 경제적 효과를 창출하고 있을 것

5)주력제품이 국내 또는 국제 시장에서 점유율 10% 이상이거나 국내 시장 기준 상위3위 이내에 해당하며 높은 인지도와 영향력을 보유할 것

6)주력 제품이 제조업의 핵심 기초 부품,핵심 기초 소자,핵심 소프트웨어,첨단 기초 공정,핵심 시초 소재,산업기술 기반 분야에 속하거나,전통산업의 개조 고도화,신흥 산업의 육성 확대,미래 산업의 구축에 해당하거나,산업 가치사슬의 핵심 단계에 위치하여 산업 및 공급망의 회복탄력성과 안정성 제고에 중요한 역할을 할 것

7)당해연도 중소기업의 전정특신 발전 평가 점수가 60점 이상일 것

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