实战指南之如何做好商标行政查处？

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在商标保护“严监管”的大背景下，商标行政查处已经成为打击侵权假冒、维护品牌权益的重要抓手。作为知识产权从业人员，我们不仅是线索的发现者，更是行政打击的“前哨”和“桥梁”。

那么，如何才能真正把商标行政查处做深、做细、做扎实？本文结合一线实务，从前期准备、调查取证、执法配合到后续跟进，给你一套可直接落地的实战思路。

一、查处前：把基础工作做扎实

很多案件“卡壳”，往往不是现场不配合，而是前期准备不充分。

1、先把权利基础搞清楚

• 核对商标注册证、续展、变更等文件，确认商标仍在有效期内；

• 明确商标核定使用的商品/服务范围，判断与涉案产品是否相同或类似；

• 查一查商标状态：是否存在被异议、无效宣告、撤三等情况。

2、把侵权线索摸透

• 侵权主体：名称、地址、法定代表人等基本信息；

• 侵权产品：包装、标识、型号、销售渠道（线上/线下）、存放位置；

• 侵权模式：是“小作坊式”还是“产销一体的产业链”？

• 明确目标：是“先取证后投诉”，还是“取证+联合执法同步推进”；

• 风险预判：证据是否有被转移、销毁的风险？现场是否可能发生冲突？提前做好应对预案。

二、调查取证：用证据“说话”

证据是行政查处的核心。没有证据，一切都是“口头怀疑”。

1、取证要坚持“四原则”

• 合法性：不偷拍、不非法进入他人场所，不搞“诱导性的钓鱼取证”；

• 关联性：每一份证据都要能直接指向“谁、在卖什么、如何侵权”；

• 完整性：尽量形成“主体—行为—结果”的完整证据链；

• 固定性：易消失的证据（线上页面、聊天记录）要及时截图、录屏。最好在行政投诉时与执法人员一起固定证据。

2、实务中常用的几类证据

• 书证：包装、标签、说明书、发票、收据、送货单、宣传册等；

• 物证：疑似侵权产品实物、带有侵权标识的包装物；

• 电子证据：电商页面截图、店铺主页、宣传视频、交易记录、聊天记录；

• 证人证言：购买过程聊天记录（如对方的混淆言论、虚假宣传言论等）。

三、对接市监：做好“专业翻译”和现场配合

商标权人及代理人不是执法主体，但可以成为市监部门的“专业助手”。

1、投诉材料要“好看又好用”

• 投诉书：结构清晰，重点写清“权利基础—侵权事实—法律依据—查处请求”；

• 证据清单：做好编号、分类，并简短说明“证明什么”，让执法人员一目了然；

• 授权文件：权利人对代理机构/代理人的授权委托书必不可少，要做到授权链条清晰明了。

2、和市监沟通的几个小技巧

• 提前沟通，简要说明案情、证据亮点和调查结论，听取执法人员意见；

• 沟通过程善用“执法语言”，多讲“相同/类似商品”“商标相同/近似”“混淆可能性”等法言法语，少用情绪化描述；

• 尊重执法程序，不指挥、不施压，以配合者的身份出现，更容易建立信任；

• 现场执法前，尽量提前到场，协助确认店铺/仓库位置和主体信息；

• 现场执法中，现场配合辨别疑似侵权产品，说明与正品的区别要点。期间，在不干扰执法的前提下，尽可能对现场情况进行记录，为后续复盘和延伸维权留档；

• 最后，当遇到侵权人情绪激动阻挠执法等情况，我们一定要保持冷静，避免与对方发生冲突，交由市监部门依法处理，必要时可立即报警。

四、查处后的跟进

很多人以为，行政处罚决定书一下来，工作就结束了。其实，这恰恰是新的开始。行政处罚决定书是后续民事诉讼、刑事移送的重要证据；对多次被处罚的主体，可建议市监部门纳入重点监管名单。对商标权利人而言，处罚决定也是评估品牌保护效果的重要依据。建议权利人定期开展商标监测，及时发现新的侵权线索；对重点市场、重点区域形成“清单化管理”，持续关注；结合典型案例，梳理标准化流程，提升团队整体作战能力。

五、知产人的自我修炼：专业+态度+底线

最后，想说一点“软实力”。作为知识产权从业人员需要持续学习商标法及相关司法解释，熟悉市监执法流程和文书要求；保持客观、冷静、不夸大、不隐瞒，用事实和证据说话；不伪造证据、不泄露商业秘密、不参与任何违法活动。

在商标保护这条路上，我们既是“猎手”，也是“守护者”。每一次严谨的调查、每一份扎实的证据、每一次有效的行政查处，都是在为品牌保驾护航，为市场秩序清障。

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