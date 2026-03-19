阿联酋与卡塔尔：新尼斯分类适用与商标保护实务指南

尼斯分类第 13 版（以下简称为"尼斯 13 版"）的启用，标志着商标申请规则迎来重大更新。阿联酋与卡塔尔均已实施该新版分类，但两国具体执行方式存在差异，这对商标申请策略及现有注册商标具有实际影响。

阿联酋 vs 卡塔尔：尼斯13 版实务对比

阿联酋

实施时间 ：阿联酋于 2026 年 1 月 27 日正式启用尼斯 13 版。

：阿联酋于 2026 年 1 月 27 日正式启用尼斯 13 版。 申请灵活性 ：申请人仍可 自由拟定商品 / 服务项目 ，无需使用官方预设清单。

：申请人仍可 ，无需使用官方预设清单。 实务影响：商品 / 服务名称只需清晰且符合类别要求即可， 不强制申请人使用官方固定措辞，申请策略保持较高灵活性。

有关续展、重新分类及项目更正的官方指引 尚未发布。核心问题仍待明确，包括：

已注册商标续展时是否需要重新分类，还是可保留原核准项目。

作为参考，阿联酋商标局上一次更新分类体系（尤其是第 42 类修订及新增类别）时， 允许已注册的商标继续沿用原类别并正常续展，仅新申请需按更新后的类别提交。

当时，权利人有效维持了 旧分类下的在先注册，并按新分类提交的 新申请。

鉴于商标局实务持续调整，预计本次可能 采取不同处理方式。我们将在官方指引发布后第一时间同步更新。

卡塔尔

实施时间 ：卡塔尔自 2026 年 2 月 16 日起采用尼斯 13 版，但执行标准更为严格。

：卡塔尔自 2026 年 2 月 16 日起采用尼斯 13 版，但执行标准更为严格。 强制使用官方清单 ：申请必须使用卡塔尔商标局提供的官方清单中的 核准术语 。未按要求使用将可能导致申请被退回补正。

：申请必须使用卡塔尔商标局提供的官方清单中的 。未按要求使用将可能导致申请被退回补正。 实务影响 ：使用官方清单以外的表述存在风险。目前最稳妥的方式是直接从商标局清单中选择项目。尝试更宽泛的表述虽非完全不可行，但会面临被延迟、驳回或要求补正的风险。卡塔尔商标局后续将如何执行、严格程度如何变化，仍值得关注。

：使用官方清单以外的表述存在风险。目前最稳妥的方式是直接从商标局清单中选择项目。尝试更宽泛的表述虽非完全不可行，但会面临被延迟、驳回或要求补正的风险。卡塔尔商标局后续将如何执行、严格程度如何变化，仍值得关注。 在审申请：与阿联酋相同，针对现有申请的重新分类及更正事宜，官方指引仍待发布。

汇总表

事项 阿联酋 卡塔尔 采用尼斯 13 版 是 是 强制使用官方预设清单 否 是 项目撰写灵活性 高 有限 因措辞不精确被驳回的风险 低 高 现有注册商标处理 待官方指引 待官方指引

两国共同关注的关键问题

目前仍有若干问题尚未明确：

现有商标是否可维持原申请状态，仅在续展时进行重新分类？

尼斯13 版是否要求针对已重新分类的商品 / 服务提交新申请或更正申请？

续展时，如果原注册类别与尼斯 13 版不再一致，商标是否仍可按原注册类别续展？

在实务中将如何处理被重新分类的项目（如 "太阳眼镜" 现已从第 9 类调整至第 10 类）？

结论

阿联酋与卡塔尔均已采用 尼斯分类第 13 版，但卡塔尔的执行方式更为严格，要求 使用官方术语；而阿联酋则允许 灵活撰写商品 / 服务项目。

权利人及品牌方应当：

梳理现有商标组合，核查涉及重新分类的商品及服务

持续关注商标局关于商标续展、更正及在审申请的后续官方指引

我们将持续关注相关进展，并在后续文章中及时更新。

如需进一步了解阿联酋或卡塔尔有关尼斯第 13 版分类调整的更多信息，敬请 通过tmgdubai@rouse.com与我们联系。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.