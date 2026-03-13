利比亚商标局近期重大政策变动及实务应对指引

近期，利比亚商标局在续展费用、程序及代理人资质等领域密集出台多项政策，对商标实务产生重大影响。自2025年起，该国推进商标续展制度改革，建立"注销程序法定化"与"三年专属注册期"制度 1。2026年1月，商标局再次发布专项通告，对续展规则及代理人资格提出更为严苛的要求。本文结合新规内容及其现实影响，对中国企业在利比亚的商标应对策略做出更新，以期为相关主体提供实务参考。

一、2026年新规核心内容



利比亚商标制度近期经历了一系列重要调整，这些变动相互关联，共同构成了该国商标实务的新框架。对于在利比亚拥有商标的中国企业而言，理清这些变动的具体内容，是制定应对策略的基础。具体而言，主要体现在以下几个方面：

1.续展规则方面：官方费用上调，十年期续展费用大幅提高且须一次性缴清；暂停受理一年期或多年期短期续展申请，所有续展必须覆盖完整十年保护期；此前已办理但不足十年的续展，须补足剩余年限费用。 2

2.重注程序方面：2025年设立的"三年专属注册期"制度被暂停，改为"商标局作出最终撤销决定并公告后，方可受理重新注册申请"。 3

3.代理资格方面：代理机构须在十日内满足三项新要求，即商业登记明确包含"代理外国商标注册"业务范围、提交职业责任保险证明、持有ISO 9001:20154认证且认证机构须为商标局指定机构。 5

二、程序暂停带来的现实影响

上述新规从费用、程序和代理资格三个层面重塑了利比亚商标实务，多项变动叠加，对中国企业带来复杂冲击。

其一，续展费用大幅上调且须一次性缴清十年费用，企业无法再通过短期续展灵活安排预算。此前已办理不足十年续展的，还需补缴剩余费用，造成计划外支出。商标维护成本上升的同时，决策容错空间也被压缩。

其二，"三年专属注册期"制度的实质性修改，改变了放弃续展的风险结构。过去权利人可选择不续展后提前布局重注，并有三年专属期作为兜底保障。新规将重注受理时点后移至注销公告之后，且此期间不再适用专属期保护。权利人一旦放弃续展，便进入权利真空期，若第三方在此期间通过合规代理抢先申请相同或近似商标，原权利人将面临抢注风险且维权难度极大。

其三，代理机构资格新规影响最为直接。由于商业登记范围、职业责任保险及ISO认证三项要求须在十天内完成，且指定认证机构无法联系，绝大多数代理未能如期达标 6，其经办的商标程序已被全面暂停。对于合作代理未达标的企业，目前无法进行任何新申请、续展、变更、转让等主动操作。

上述影响相互交织，使企业在利比亚的商标管理陷入困境：高昂续展成本与程序暂停风险并存，决策时不仅要评估商标价值，还要权衡当前无法操作的现实及未来不确定性。更深远的影响在于，企业无法预判程序何时恢复、恢复后是否还有新要求，也无法控制停滞期间第三方抢注的风险。这种长期不确定性，可能迫使部分企业放弃部分商标，收缩在利比亚的品牌布局。

三、当前局势下中国企业应对策略的再思考

当前局势下，中国企业在利比亚的商标管理需要调整思路，基于国内代理对接国外代理的业务模式重新构建应对策略。

（一）代理人资质摸排与新通道建设

首先，国内代理机构应从"传声筒"转向"风险管理者"，主动对合作代理进行资质摸排，了解其商业登记范围、职业责任保险及ISO认证进展。对于未能达标的原合作代理，及时协助客户切换至已完成认证的合规代理，形成备份机制，避免因单一通道中断导致事务停滞。同时，主动向客户提示新规变化，如续展须一次性缴清十年费用、此前一年期申请需补交剩余费用等，避免因信息不对称导致权利失效。

（二）针对不同商标状态分类决策

国内代理机构应协助客户根据不同商标状态做出分类决策。对于尚未到期的商标，及时通过合规代理办理续展；对于已失效且收到注销公告的商标，立即提交重注申请；对于边缘商标，审慎评估放弃后的抢注风险与维护成本，在此基础上决定是否续展。

（三）文件储备与证据积累

决策明确后，国内代理机构应协助客户提前做好相应准备。为核心商标准备续展或重注所需文件，包括经公证认证的委托书、营业执照、商标图样等。同时，指导客户系统收集销售合同、发票、报关单等使用证据，提前完成翻译及公证认证，确保新通道建立后能够第一时间提交。

（四）持续监测与长期维护

国内代理机构应与合规代理保持常态化沟通，密切监测官方商标公报，重点关注所代理商标的注销公告及第三方抢注行为，以便能在必要时提醒客户及时采取异议等维权行动，避免因信息滞后错失保护时机。

总体而言，在利比亚当前的复杂局势下，国内代理机构亟需从单一的事务执行转向多维的风险管理。通过主动摸排代理人资质、强化信息监测、协助客户提前准备，方能在不确定性中掌握主动权，于业务通道恢复时第一时间响应，切实守护中国企业的品牌权益。

注释

Footnotes

1 详见2025年7月3日"贸促专商"公众号刊登文章《【一家之言】利比亚商标续展新规下中国企业的应对策略》，【一家之言】利比亚商标续展新规下中国企业的应对策略。

2 Libya TMO Cancels Annual Payment Option for Trademark Renewals. https://eldib.com/libya-tmo-cancels-annual-payment-option-for-trademark-renewals/.

3 Libya introduces further changes affecting trademark practice and agent registration. https://trademarklawyermagazine.com/libya-introduces-further-changes-affecting-trademark-practice-and-agent-registration/.

4 ISO9001是由国际标准化组织（ISO）的TC176（质量管理体系技术委员会）制定的一系列国际标准，属于ISO9000族标准，用于规范组织的质量管理体系要求。ISO9001:2015版本采用PDCA循环框架。该标准认证由第三方机构实施，证明企业具备满足顾客及法规要求的产品能力。

5 Libya introduces further changes affecting trademark practice and agent registration. https://trademarklawyermagazine.com/libya-introduces-further-changes-affecting-trademark-practice-and-agent-registration/.