10 March 2026

『専利優先審査管理弁法改正草案（意見募集稿）』改正要点の解説

中国国家知識産権局はこのほど、専利優先審査制度を一層充実させるため、「専利優先審査管理弁法」の改正...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
中国国家知識産権局はこのほど、専利優先審査制度を一層充実させるため、「専利優先審査管理弁法」の改正案（意見募集稿）を取りまとめ、公式ウェブサイトで公表した。本改正により、国家戦略や経済・社会の発展ニーズに対し、より的確かつ迅速に対応し、革新的な技術成果の早期権利化を通じて産業競争力の向上を図る方針である。

一、改正要点分析

要点1：立法目的の高度化——「産業最適化」から「新たな質的生産力」へ

1754992a.jpg

影響：優先審査はもはや「申請があれば必ず応じる」ものではなく、審査基準はより厳格になり、審査の重点は技術の真の革新価値へと移行する。

要点2：適用基準の引き上げ——「産業分野」から「イノベーション価値＋実用化可能性」へ

1754992b.jpg

影響：

  • 「特定の産業分野に属する」ことを証明するだけでは不十分であり、技術に革新性があり、成果が実用化可能であることを同時に証明しなければならない。
  • AIやビッグデータなどの急速に進化する技術に関わる企業は、他の適用可能なケースを探す必要がある。

要点3：申請条件の厳格化——「同日出願」への厳格な制限から「優先審査対象外」の明確化へ

1754992c.jpg

影響：

  • 従来の「発明特許＋実用新案」の同時出願戦略は優先審査ルートにおいて無効となる
  • 出願前により十分な特許性評価が必要となる

要点4：手続きの期限短縮——応答期間の短縮、手続きの厳格化

1754992d.jpg

影響：優先審査ルートに入った場合、現地の迅速対応チームを配置する必要がある。さもなければ優先審査を受ける機会を永久に失うことになる恐れがある。

要点5：地方局の役割強化——「推薦」から「全プロセス管理」へ

1754992e.jpg

影響：企業の登録地または研究開発拠点の所在する省級知的財産局が重要な「ゲートキーパー」となり、良好な地方関係構築が必要となる。

新規条項：誠実原則による「一票否決」

1754992f.jpg

影響：いかなる不正行為（技術効果の誇大表示、転換証明の偽造など）も、優先審査を1年間利用できなくなる結果を招き、コンプライアンス要件がかつてないほど厳しくなる。

二、対応戦略及び提言

1. 「産業化証拠チェーン」の事前構築

対策：

優先審査申請後に資料を準備することではなく、優先審査請求提出前に、必ず「明確な転換見通し」を証明する確固たる証拠（例：中国国内投資契約、工場建設進捗報告書、製品予約販売契約、臨床試験に関わる承認書類（医薬分野）等）を準備すること。

完全な産業化に至っていない初期段階の技術については、「将来産業」及び「重要中核技術」の定義に合致するか慎重に評価し、無謀な出願による拒絶及び不良記録の残存を回避すること。

2. 「1ヶ月応答期間」に対応する内部プロセスの見直し

課題点：1ヶ月の発明応答期間は、国際的な調整・翻訳・技術検証を必要とする外資系企業にとって極めて困難である。期限超過の場合、優先審査資格は取消される。

対策：

事前権限付与：中国現地代理人に事前より大きな決定権を付与し、本社承認プロセスを削減。

事前準備：中核特許については、審査意見通知後の迅速な対応を可能にするため、代替クレームや実験データを事前に準備。

ツール活用：AI翻訳やリーガルテックツールを活用し、文書処理時間を短縮。

3. 「無効宣告」加速メカニズムを活用した訴訟対応

機会：外資企業が中国で特許侵害訴訟に直面した場合、新規制で簡素化された無効宣告優先審査手続き（裁判所または地方局による直接推薦）を活用し、相手方の特許基盤を迅速に打ち崩し、訴訟主導権を握ることができる。

注意点：審理を担当する裁判所または地方知的財産局に積極的に働きかけ、優先審査推薦状の発行を請求する。

参考：

《专利优先审查管理办法修改草案（征求意见稿）》修改对照表.pdf

出所：国家知識産権局公式サイト

