10 March 2026

中国、特許の優先審査制度を拡充へ　改正案を公表し意見募集開始

中国国家知識産権局はこのほど、特許優先審査制度を一層充実させるた...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
　中国国家知識産権局はこのほど、特許優先審査制度を一層充実させるため、「特許優先審査管理弁法」の改正案（意見募集稿）を取りまとめ、公式ウェブサイトで公表した。本改正により、国家戦略や経済・社会の発展ニーズに対し、より的確かつ迅速に対応し、革新的な技術成果の早期権利化を通じて産業競争力の向上を図る方針である。

　今回の改正案とその修正内容に関する詳細な説明文書はすでに同局サイトで公開されている。企業、関係団体、一般市民など幅広い層から意見を求めている。意見提出の締め切りは2026年3月30日で、指定された電子メールアドレスでの提出が可能である。

shenchazc@cnipa.gov.cn

　同局は、広く寄せられた意見を参考に最終案を決定する予定であり、特許制度の運用改善を通じて、イノベーション主導型の発展戦略を知的財産面から強力に支えていく方針を示している。

出所：国家知識産権局公式サイト 

