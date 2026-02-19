ARTICLE
19 February 2026

泰国更新商标注册用商品与服务分类

R
Rouse

Contributor

Terapat Laopatarakasem and Norasak Sinhaseni
泰国知识产权局（DIP）已根据商务部2025年11月14日发布的《商品和服务分类公告》，以《尼斯商品与服务分类（第13版）》为基础，更新了商品和服务分类标准。本次更新于2026年1月1日正式生效，主要变化如下：

  • "眼镜和镜片"相关商品已从第9类移入第10类
  • "救援车辆"相关商品已从第9类移入第12类
  • "电加热服装"相关商品已从第11类移入第25类

此外，新分类标准还对部分具体商品进行了其他细微但重要的调整。

需要注意的是，这些变化仅适用于2026年1月1日起提交或指定的商标注册申请。

泰国知识产权局（DIP）同时宣布了截止于2026年1月31日的宽限期，在此期间提交的商标注册申请所指定的商品可采用原分类标准。但若因此被要求补正，申请人则需提交书面答复。

建议申请人在提交商标注册申请前，审慎核对新分类标准并咨询当地代理机构，以确保符合新公告要求。罗思国际曼谷办公室将持续关注此事后续动态，并对新商标注册申请进行分类审核，以降低因商品或服务分类而引发的补正风险。

如果您有任何疑虑或问题，请随时联系TMGThailand@rouse.com。

商务部通知链接（泰语）：

https://www.ipthailand.go.th/images/26881/MOC/announcemoc20251114.pdf

