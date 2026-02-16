ARTICLE
16 February 2026

突破抢注困局：某著名俄罗斯瓷砖品牌在华商标无效宣告案全胜

一家俄罗斯的知名瓷砖制造商旗下主力品牌,以其独特的抗菌技术、富有艺术感的流线型设计以及出色的性价比，在俄罗斯本土市场占据重要地位A...
一家俄罗斯的知名瓷砖制造商旗下主力品牌,以其独特的抗菌技术、富有艺术感的流线型设计以及出色的性价比，在俄罗斯本土市场占据重要地位，并成功销往中国及多个欧洲国家，积累了良好的市场声誉与客户基础。

2023年，该客户为其核心品牌的国际注册商标办理中国领土延伸保护时，遭遇重大障碍。国家知识产权局引证了一家中国公司已在先注册的相同商标，驳回了客户的延伸申请。这意味着客户的核心品牌在中国市场面临无法获得合法商标保护的困境。

该案件的棘手之处在于：抢注方并非毫无关联的第三方。经我方深入调查，发现上述引证标的持有人与客户在中国的长期代工厂存在紧密关联，两公司监事为同一自然人（以下简称“自然人甲”）。抢注方显然是利用该特定商业关系，在知晓客户商标的情况下实施了恶意注册。此类案件举证关系链条和主观恶意是维权关键，也是主要难点。

面对这一复杂情况，我们迅速组建专业团队，制定了以《商标法》第十五条第二款为核心的法律行动方案。该条款明确禁止因特定关系（如业务往来）知悉他人商标而进行的抢注行为。我们的工作重点在于构建一个完整可靠的证据体系，以证明抢注方与客户代工厂之间的关联关系，以及其理应知晓客户商标的事实。

我们协助客户深度参与了证据收集的全过程：1. 梳理业务证据：系统整理了客户自2020年起与其中国代工厂签订的多份《产品销售合同》及对应付款发票，证明双方存在持续的业务往来；2. 获取关键声明：成功取得代工厂出具的正式《声明书》，确认其为诉争商标的被授权使用方，客户方为权利主体，并证实其公司监事“自然人甲”同时也担任抢注方公司监事的关键事实；3. 固化关联关系：调取了双方公司的工商登记档案，以官方文件形式固定了人员关联信息。我们将上述证据形成完整链条，在无效宣告申请中进行了逻辑清晰的呈现与论证。

国家知识产权局经审理，完全采纳了我方提交的证据与观点,最后裁定：在争议商标申请日前，客户与代工厂存在业务往来；抢注方与代工厂通过监事“自然人甲”存在特定关联，理应知晓客户商标。抢注行为已违反《商标法》第十五条第二款之规定，故裁定争议商标予以无效宣告。随着抢注障碍的清除，客户的国际注册商标在华领土延伸申请也随之顺利获准注册。

本案的胜利具有多重核心价值：保护了客户无形资产，成功捍卫了其核心品牌在中国的商标专用权，扫清了市场拓展的法律障碍；震慑了恶意抢注行为，通过法律手段有力打击了利用商业合作便利实施的不诚信行为，维护了公平竞争的市场秩序；增强了客户投资信心，坚定了其继续深耕中国市场的决心。

