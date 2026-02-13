ARTICLE
13 February 2026

最高人民法院知的財産権法廷が集中審理：ハイテク特許の有効性に関わる紛争に焦点

　2026年2月上旬、最高人民法院知的財産権法廷は業界を代表する一連の上訴事件を集中的に審理した。2月2日と6日、同法廷は寧波方太厨具や北京楚峰科技などの企業が関与する実用新案特許権無効行政訴訟を公判審理した。これらの事件は中核製造技術の有効性認定に関わるもので、裁判所が「民間対官庁」（上訴人と国家知識産権局）の紛争処理において公正な姿勢を示すことを体現している。

　最高裁判事は最近、中国が国際知的財産紛争解決の「最適な場所」となりつつあると表明した。統計によると、同法廷が受理した事件の約30％が発明特許の権限付与と権利確定に関わり、外国企業が中国裁判所で知的財産紛争を解決する割合は持続的に上昇している。これは裁判の質と効率の向上によるだけでなく、特許審査期間の短縮（発明特許平均15ヶ月に短縮）や賠償基準（高水準の懲罰的賠償制度の確立）における中国の法治的進歩を反映している。

出所：最高人民法院知的財産法廷

