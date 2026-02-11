広東省、データ知的財産価値評価ガイドラインを発表

Article Insights

最近、広東省市場監督管理局は「広東省データ知的財産価値評価ガイドライン（試行）」を発表し、省全体のデータ知的財産の取引、運営、担保融資などの活動に価値評価の参考基準を提供しました。

本ガイドラインは、「評価プロセスの規範化、評価方法の明確化、指標体系の構築」という3つの关键环节（キーポイント）を中心に、全プロセスにわたる価値評価の指針を形成しています。評価範囲については、本ガイドラインは広東省データ知的財産証拠保全登記プラットフォームおよび深セン市データ知的財産登記システムを通じて登記され、証明書を取得したデータ知的財産を評価対象とすることを明確にし、評価範囲の正確性とコンプライアンスを確保しています。評価原則については、本ガイドラインは合法的コンプライアンス、客観的公正、科学的正確性、開放的協力という4つの核心原則を確立し、評価プロセス全体に貫徹させ、評価結果の公信力と権威性を保障しています。

指標体系の構築においては、異なるタイプのデータ知的財産の特性に対応するため、本ガイドラインはコスト法、収益法、市場法、総合法という4種類の評価方法を提案し、それに対応する多次元の評価指標体系を構築しました。コスト、収益、市場という3つの主要な一次指標および対応する二次、三次指標を細分化し、各パラメータの定義と計算基準を明確にし、評価業務に実行可能な定量化の根拠を提供しています。

本ガイドラインはまた、「評価事項の明確化—委託契約の締結—価値評価の実施—評価報告書の作成」という全プロセスの操作を規範化し、評価委託者、権利者、評価機関の権限と責任の境界などを明確にしています。

出典：国家知識産権局公式サイト

