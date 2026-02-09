国家知識産権局、海南自由貿易港の国際化支援へ 国際規則への対応と制度統合を強化

Article Insights

中国国家知識産権局（CNIPA）は、海南自由貿易港の国際競争力向上に向け、知的財産分野での国際化と法治化の取り組みをさらに強化する方針である。このほど開催された国務院新聞弁公室の記者会見で明らかになった。

同局は、海南が国際的な経済・貿易ルールに積極的に対応できるよう支援する方針だ。特に、越境電子商取引（EC）における知的財産権の管理や、知財の国際的な移転（ライセンス・譲渡）での先行的な試行を通じ、国際協力を促進する。海南の自由貿易港としての優位性を生かし、地域独自の知財国際交流イベントのブランド化も目指す。さらに、知財関連制度の統合とイノベーションを強化し、効率的な知財総合管理体制の構築を促すことで、制度の優位性を実際の原動力へと転換することを目指す。

近年、国家知識産権局は海南省や関連部門と連携し、海南自由貿易港を中心に一連の革新的な知財関連事業を展開してきた。これには、三亜市崖州湾における「五つの機能統合」を掲げた知財総合管理体制改革の支援や、民事・刑事・行政の裁判機能を統合した全国初の知識産権法院の設置の支援が含まれる。また、「海南自由貿易港知的財産保護条例」の実施や、海南における国家レベルの知的財産保護センター、国家レベルの知的財産公共サービス機関、さらに全国初の種子産業分野に特化した知的財産運営センターの設立などもその取り組みの一環である。

出所：中国保護知識産権網

