5 February 2026

坚持以精准服务为导向，做行业高质量发展的践行者

中华全国专利代理师协会推出的"专利代理机构精准服务保障名单"是引导行业走向规范化、高质量发展的重要举措。通过动态管理方式将具备高质量专业服务能力、恪守专利代理职业道德的优质服务机构纳入名单，不仅方便创新主体与专业服务机构加强业务合作，也为提升专利代理师能力水平提供了指引，让精准服务理念贯穿代理工作全流程。

中国贸促会专利商标事务所（简称"贸促会专商所"）以专业能力与服务水平赢得了众多创新主体的充分肯定，成功入选首批"代理机构精准服务保障名单"。作为贸促会专商所的一名专利代理师，笔者在从业十余年间，正是依靠着树立精准服务理念、提升代理服务质量不断收获客户认可和实现个人价值。在当前专利代理行业正经历从规模扩张向质量跃升的关键转变过程中，我们需要从沟通能力和专业能力两方面为高水平发明创造提供高质量精准服务。

一、以客户需求为导向，让沟通贯穿始终

专利代理服务核心在于通过高效沟通精准把握客户需求，而代理师的工作思维也需从传统的"坐等咨询交底"转变为"主动沟通共情"，以此提升服务品质。

（1）深耕细分领域，积累背景知识，确保沟通精准性。专利代理所涉及的技术领域广泛且复杂，不同领域有着特定的技术背景。若代理师对相关技术一知半解，在与客户沟通时就容易出现理解偏差，导致无法准确捕捉客户真实需求。因此，深耕细分技术领域，积累背景知识是实现高效沟通、精准捕捉需求的基础。

国家知识产权局、中华全国专利代理师协会、中国贸促会等为知识产权从业者提供了广泛的交流平台和丰富的专业资源，具有不同专业技术背景的专利代理师可借此不断深入了解相关领域的前沿技术和行业动态。例如，在生物医药领域，代理师需要熟悉基因编辑、新药研发、临床试验等专业知识。只有成为细分领域的"行家里手"，代理师才能与客户在同一水平上交流，避免因技术认知的差异而产生沟通障碍。

（2）要注重建立全周期的沟通机制。专利代理服务是一个贯穿整个专利生命周期的过程，从最初与客户对接，到申请、审查程序，再到专利授权后的运营维护，每个环节都离不开有效的沟通。委托前期沟通是奠定合作基石的关键一步，其重要性不言而喻。当案卷顺利进入申请、审查程序阶段，沟通的重要性愈发凸显。代理师要成为客户与专利审查部门之间的桥梁，除了要及时、准确地向客户转达审查过程中的各类信息，还要与客户共同探讨、深入分析，结合专业知识和实践经验，制定出合理的审查意见答复策略。在这一过程中，代理师需确保客户充分理解每一步操作的意义和影响，让客户始终参与到专利申请的决策过程中，增强客户的参与感和掌控感。

此外，专利成功授权并不意味着代理服务的终结，反而是一个新的起点——专利授权后的运营维护阶段。此时，前期顺利沟通所积累的信任优势得以充分展现。只有客户对代理师的专业能力和服务态度高度认可，才愿意将专利运营维护这一重要任务交予其所属的代理机构负责。代理师也得以凭借对客户专利技术的深入了解，为客户提供全方位、个性化的运营维护方案。通过为客户制定精准的运营策略，帮助客户实现专利价值的最大化，进一步提升客户的市场竞争力和经济效益。

（3）自律规范明确沟通边界，以透明化沟通建立长期信任。在专利代理服务中，诚信和透明是建立长期信任关系的基石。贸促会专商所一贯要求代理师严格遵守自律规范，明确沟通边界，坚守诚信底线，不夸大服务效果、不隐瞒潜在风险，以透明化的沟通方式与客户进行交流，让需求挖掘更真实、服务对接更顺畅。

代理师在与客户沟通时，要如实介绍自己的专业能力和服务范围，不夸大自己的业绩和经验。对于客户提出的问题和要求，要给予客观、准确的回答，不轻易承诺无法实现的目标。例如，在客户咨询专利申请的前景时，代理师要根据实际情况进行客观分析，告知客户可能面临的风险和挑战，而不是为了接案而盲目承诺高成功率。同时，代理师要向客户充分披露专利申请过程中可能存在的潜在风险，如专利被驳回的风险、后期潜在侵权纠纷的风险等。让客户在充分了解风险的基础上做出决策，避免因信息不对称而导致客户在后期产生不满。例如，在代理客户申请专利前，代理师要向客户详细解释专利审查的标准和流程，告知客户如果专利申请不符合审查要求可能会被驳回，以及驳回后的应对措施。
通过自律规范和透明化沟通，代理师能够赢得客户的信任和尊重，建立长期稳定的合作关系。客户在感受到代理师的诚信和专业后，会更愿意与代理师分享自己的技术信息和商业模式，为代理师精准捕捉客户需求提供更有利的条件。

二、以专业能力为内核，让个性化保护落地

专利代理服务质量的关键是用代理师的专业能力为发明创造量身定制保护方案，代理师也要顺应行业发展趋势，从传统的"申请文件撰写者/审查意见答复者"向"创新保护专家"转变。这不仅是积极适应行业变革的必然选择，更是提升专利保护水平、助力创新驱动发展的必然要求。

（1）提升技术适配能力，实现向"领域专家"、"战略顾问"转型。代理师不能仅仅满足于对技术方案的简单理解，而要深入研究客户技术所处的领域，掌握该领域的技术发展趋势、现有技术状况以及竞争态势。通过与客户技术团队的密切沟通、参加行业技术研讨会、查阅专业文献等方式，以领域技术专家的视角，准确把握客户技术的创新点，明确其相比于现有技术的优势和独特之处，为客户提供真正有价值的专利保护方案。

结合全球技术路线分析，代理师能够为客户制定差异化保护策略。在企业走出去的背景下，代理师应当具有国际视野，要关注全球范围内的相关技术发展动态，分析目标国家和地区的技术路线特点，努力成为相关领域的"专利战略顾问"，为客户制定适合其技术发展的全球专利布局策略。对于核心技术，要通过在多个国家和地区申请专利，形成全方位的严密保护网络，有效构建面向竞争对手的专利壁垒。同时，也要为潜在技术拓展预留空间，根据技术发展趋势和市场需求，提前规划进一步的专利布局，为企业的未来发展提供有力的支持，实现个性化保护方案的精准落地。

（2）持续提升综合能力，应对复杂风险挑战。专利代理工作面临着各种复杂的技术挑战和法律风险，在夯实技术理解基础的前提下，持续提升法律应用与风险预判能力是应对这些风险挑战的关键，也是专业能力成为质量保障核心支撑的重要体现。

专利代理是一项精密的法律工作，代理师需要熟练掌握专利法律法规，能够准确运用相关法律条款为客户争取最大的权益。在专利申请过程中，代理师要根据最新审查实践合理撰写专利文件，确保专利申请符合法律要求。同时，在面对专利侵权纠纷等法律问题时，代理师要能够运用法律武器为客户维护合法权益，提供专业的法律建议和解决方案。

此外，在专利代理过程中，存在着各种潜在的风险，如专利申请被驳回、专利被无效、专利侵权等。代理师需要具备敏锐的风险预判能力，能够提前识别可能出现的风险，并制定相应的应对措施。例如，在专利申请前，代理师要对技术方案进行全面的检索分析，评估其新颖性和创造性；在专利审查中，代理师要结合前期风险预判开展针对性沟通和答辩，有序推进审查进程；在专利授权后，要关注专利的稳定性，及时对可能影响专利有效性的因素进行监控和应对。

三、结语

中华全国专利代理师协会推出的"专利代理机构精准服务保障名单"工作，以机制约束划定服务底线，以正向引导校准服务方向，其目的在于提升专利代理服务质量，保障服务对象权益。这与贸促会专商所一贯坚持的"守护智慧，创造价值"理念不谋而合。专利代理师既是知识产权的守护者，也是创新价值的传递者，理应以高效沟通为桥梁，精准锚定客户核心需求与"精准服务保障名单"的工作要求；以专业素养为根基，严守服务规范、筑牢质量防线，让专利代理服务既有温度更有精度，为科技创新保驾护航，有效促进我国发展新质生产力。

