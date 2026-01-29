【最高法知財法廷裁判要旨】特許侵害紛争における侵害幇助の認定

Article Insights

Kangxin are most popular: within Consumer Protection topic(s)

——（2022）最高法知民終1673号

【裁判要旨】

被疑侵害者が製品部品を個別に販売している場合であっても、他人がその個別販売された部品を単純に組み立てた結果、係争特許権の保護範囲内になる場合には、通常、当該製品が特許実施専用の部品であることを認識していたと認められ、侵害幇助行為を構成する。

【キーワード】

民事 特許権侵害 侵害幇助 部品の組み合わせ

【基本案情】

日本のある株式会社（以下、「A社」）は、下記のように主張した。A社は特許番号20121021****.8、名称「歯科用ハンドピース」の発明特許（以下「係争特許」という）の特許権者である。仏山市のある医療機器会社（以下、「B社」）は、被疑侵害製品であるCX235C6-22ハンドピース及びC-PUMAモーターの製造、販売、販売の申し出行為を行い、係争特許権を侵害した。これら二つの製品において、C-PUMAモーターとCX235C6-22ハンドピースは被疑侵害製品を構成する全部品である。CX235C6-22ハンドピース自体にはモーターは内蔵されておらず、C-PUMAは独立したモーターであり、異なる回転比の歯科用ハンドピースと組み合わせて使用できる。製品の使用方法から見ると、B社がCX235C6-22ハンドピースとC-PUMAモーターを製造した目的は、これらを組み合わせて使用するためである。CX235C6-22ハンドピースとC-PUMAモーターは別々に包装・販売されているが、両者の組み立て方法は唯一であり、ユーザーがこれらを組み立てる行為は使用方法の機械的展開に過ぎず、実際には依然としてB社が被疑侵害製品の製造・販売行為を実施している。たとえB社が両製品をセット販売していなかったとしても、 CX235C6-22ハンドピースは専用部品としての侵害品に該当し、その製造・販売・販売の申し出行為は侵害幇助を構成する。2020年11月、A社が上海のある医療機器会社（以下、「C社））からCX235C6-22ハンドピースとC-PUMAモーターを各2台購入し、10,560元を支払ったが、C社の行為も同様に特許侵害を構成する。A社は次の判決を求めた。1. B社に対し、当該特許権の侵害行為（侵害製品である歯科用エアモーターハンドピース及び歯科用電動モーターの製造・販売・販売の申し出を含むがこれに限定されない）を直ちに停止させ、上記侵害製品を製造するための専用設備・金型を廃棄し、全ての在庫侵害製品を廃棄するよう命じること、2. C社に対し、当該特許権侵害行為（侵害歯科用エアモーターハンドピース及び歯科用電動モーターの製造・販売・販売の申し出を含むがこれに限らない）の即時停止を命じること、3. B社は侵害賠償金及び権利保護に要した合理的な費用200万元を支払い、C社は侵害賠償金及び権利保護に要した合理的な費用10万元を支払うよう命じること。4. 裁判所がC社とB社に連帯責任を認める場合、C社は10万元の範囲内でB社と連帯賠償責任を負うことを主張すること。

B社は次のように反論した。係争中の侵害製品であるCX235C6-22ハンドピースは、少なくとも係争特許の請求項1、2、4、5に記載された駆動ユニット及び歯科治療器具という二つの技術的特徴を有していない。CX235C6-22ハンドピースとC-PUMAモーターの事前設定回転数は適合せず、B社はC-PUMAモーターの使用説明書において安全警告として、ユーザーに対し説明書記載の範囲内で機器を使用するよう要求しており、すなわち両者の併用を禁止している。B社は、モーターがCX235C6-22ハンドピースと併用可能であることを宣伝しておらず、また消費者にモーターがハンドピースと互換性があることを積極的に告知していない。したがって、被疑侵害製品は係争特許権の保護範囲内にならない。C社は次のように反論した。被疑侵害製品はB社から調達したものであり、侵害製品であることを認識しておらず、製造も販売も行っていない。A社が顧客を装って指定型番を要求したため調達したものであり、C社は賠償責任を負うべきではない。

裁判所は審理を経て以下の事実を認定した。B社はC-PUMAブラシレスマイクロモーター、CX235C6「歯科用エアモーターハンドピース」など複数モデルのベンディングマシンを販売している。B社のウェブページにおいて、「製品展示」ページの「歯科用ハンドピース」カテゴリーには「C235C6インプラント用ベンディングマシン」の製品展示ページが存在し、「電動モーター」カテゴリーには「低侵襲抜歯に必須の驚異の新製品登場！」の製品展示ページが存在した。下部の製品紹介には以下のように記載されていた。「低侵襲抜歯神器セット」は「ブラシレスマイクロ電動モーターC-Puma＋45度仰角抜歯ハンドピース（1：4.2）」で構成され、うち「C-PUMAブラシレスマイクロ電動モーター」の説明には「広範囲な回転数調節機能」「用途に応じて異なる歯科用ハンドピースを組み合わせ、100～200,000回転/分の範囲で回転数を調節可能」と記載されている。

第一審裁判所は民事判決を下した。1.B社及びC社は、判決の効力発生日より直ちに、A社の特許番号20121021****.8、名称「歯科用ハンドピース」の発明特許権を侵害する行為を停止する。2.B社はA社に対し、経済的損失50万元を賠償する。3.B社はA社の権利保護に要した合理的な費用10万元を賠償し、C社はそのうち3万元について連帯賠償責任を負う。4.A社のその他の訴訟請求を棄却する。B社はこれを不服として上訴したが、最高人民法院は2024年3月15日、（2022）最高法知民終1673号民事判決を下し、上訴を棄却して原判決を維持した。

【裁判所の見解】

裁判所の有効な判決は、次のように判示した。第一審において、B社は、A社がC社から購入したC-PUMAモーター及びC235C6-22ハンドピースが自社製であることを認めていた。C社は、その販売活動に異議を唱えなかった。B社は、CX235C6-22ハンドピースの写真を自社のウェブサイトに掲載したが、当該ハンドピースにどのタイプのモーターを使用すべきかについて具体的な情報を提供していなかった。既存証拠は、B社がCX235C6-22ハンドピースを製造し、自社のウェブサイトで販売し、A社が実際に当該製品を購入したことを証明している。係争特許の請求項1には、「ハンドルの近位端に接続された駆動ユニットは、スプリング装置の近位方向の付勢力に抗してストップピンを押し付け、これによりスプリング装置が圧縮され、ストップピンの遠位端がハンドルの遠位端面から突出してブロッキング装置に係合する。ストップピンの遠位端がブロッキング装置に係合することで、ネックとハンドルの相対回転が防止される。駆動ユニットがハンドルの近位端から離れると、ストップピンは駆動ユニットによる圧力から解放され、スプリング装置の近位方向の付勢力を受けて近位方向にスライドし、ストップピンはブロッキング装置から離脱する。」と記載されている。係争特許は、駆動ユニットの具体的な構造を限定するものではなく、駆動ユニットがストップピンとして機能することのみを要求していることがわかる。すなわち、係争特許の請求項1の技術的解決策において、ハンドピースは特定の部品であり、駆動ユニットは一般的な部品である。双方が認めた事実によれば、歯科用ハンドピースが正常に機能するためには、駆動部として対応するモーターが必要である。B社は、CX235C6-22ハンドピースを自社のウェブサイトで単体販売し、対応するモーターを提供しなかった理由について、合理的な説明を提供できなかった。つまり、CX235C6-22ハンドピースを購入するユーザーは、特許技術と同一の技術手段、機能、効果を実現するために、必然的に対応する回転速度のモーターを求めることになる。したがって、たとえB社の主張通り、C-PUMAモーターをCX235C6-22携帯電話と組み合わせて使用できないとしても、 そのCX235C6-22携帯電話の製造・販売行為は、『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の問題の解釈（二）』第21条第1項の規定に基づき、医療機器を専門に生産する企業として、当該製品が特許を実施するために専用に使用される材料、設備、部品、中間物等であることを知りながら、 特許権者の許諾を得ずに、生産経営目的で当該製品を他人に提供し特許権侵害行為を実行させたものであり、幇助侵害行為を構成するため、B社依然として、侵害責任を負うべきである。

【関連法律】

『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の問題の解釈』第7条

『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の問題の解釈（二）』第21条

出所：最高人民法院知的財産権法廷

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.