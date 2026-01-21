展会商标注册指南：如何巧妙避"坑"?

在经济全球化的今天，展会已成为企业展示产品、拓展市场、结识客户的重要平台。然而，在展会中，商标作为企业品牌的重要识别标志，其注册与保护显得尤为重要。巧妙地避开商标注册中的"坑"，可以帮助企业更好地维护自身权益。以下是展会商标注册过程中需要注意的一些事项：

商标显著性问题

展会名称可以作为商标注册吗？

一般不可以！

以S公司申请的商标" "为例，该商标被驳回，S公司向北京知识产权法院提起诉讼，法院最终驳回了S公司的请求。

法院认为：《商标法》第十一条第一款第（二）项规定：仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。

该项规定是指，商标标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的情形。禁止该类标志注册为商标是因为这些标志被有关行业的生产者和经营者经常用来描述其商品或服务，为行业公用，不宜被一家独占使用，同时，上述标志也难以将商品或服务来源区别开来，缺乏商标的本质特征。

诉争商标由中文"猫主题国际艺术设计周"及其对应英文"INTERNATIONAL CAT ART&DESIGN WEEK"和图形构成，主要识别部分为"猫主题国际艺术设计周"。诉争商标中文"猫主题国际艺术设计周"指定使用在"组织文化或教育展览"等服务上，直接描述了上述指定服务的内容等特点，无法起到区别商品来源的识别作用，缺乏商标应有的显著特征。故诉争商标已构成《商标法》第十一条第一款第（二）项规定的不得作为商标注册的情形。

因此，为避免因显著性问题遭遇驳回，企业不妨换个角度换个商标，比如可以考虑申请注册展会名称中包含的显著要素或申请展会名称的缩写，如申请上述商标"INTERNATIONAL CAT ART&DESIGN WEEK"的首字母组合"ICADW"及该图形部分，将其作为商标进行注册和使用，可以起到区分商品或服务来源的作用。

商标包含国名问题

展会商标包含国名可以作为商标注册吗？

一般不可以！

以Z商会申请的商标" 为例，商评委根据《商标法》第十条第一款第（八）项等的规定，驳回了该商标在全部复审服务上的注册申请，理由如下：申请商标"Le乐展 中国医药保健品进出口商会展览网"中含有"中国"二字，将其使用在广告、替他人推销、寻找赞助等服务上易产生不良影响，故申请商标已构成了《中华人民共和国商标法》第十条第一款第（八）项所指的情形。

因此，为避免因国名问题遭遇驳回，企业在申请注册时，可考虑删除标识中包含的国名。

商标包含地名问题

展会商标包含地名可以作为商标注册吗？

一般不可以！

以S公司申请的商标" "为例，国家知识产权局根据《商标法》第十条第二款、第十一条第一款第（3）项等的规定，驳回了该商标在全部复审服务上的注册申请，理由如下：经复审认为，申请商标中含有文字"汕头"，"汕头"为我国县级行政区划地名，申请商标整体未形成区别于地名的其他含义，申请商标已构成《中华人民共和国商标法》第十条第二款规定所指情形。另，申请商标注册使用在复审服务上，缺乏显著性，消费者一般不易将其作为商标加以识别，难以起到区分服务来源的作用。故申请商标已构成《中华人民共和国商标法》第十一条第一款第（三）项规定所指情形。

因此，为避免因地名问题遭遇驳回，企业在申请注册时，可考虑删除标识中包含的地名。

商标与申请人名义不一致问题

在实际中，我们也常常遇到商标因包含"博览会"、"EXPO"等词汇而导致与申请人的名义不一致，从而在商标申请过程中被驳回的情况。

如，以Z公司申请的商标" "为例，该商标被国家知识产权局驳回，Z公司向国家知识产权局提起复审申请，国家知识产权局最终驳回了Z公司的请求，认为：申请商标中文部分"中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会"及英文部分"CHINA COAL & MINING EXPO"（可译为"中国煤炭采矿博览会"）与申请人名义存在实质性差异，易使消费者误认；且该标识中含"中国"、"CHINA"，作为商标使用在指定服务上易导致国家名称滥用，产生不良社会影响，不得作为商标使用。申请商标已构成《中华人民共和国商标法》第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项所指情形。

另，以H公司申请的商标" "为例，该商标被国家知识产权局驳回，H公司向北京知识产权法院提起诉讼，法院最终驳回了H公司的请求。法院认为：《商标法》第十条第一款第（七）项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。

本案中，诉争商标含有"博览会"，而"博览会"通常意指规模庞大、内容广泛、展出者和参观者众多的展览会，其作为商标用在指定使用的服务上易使相关消费者对服务的内容、来源等产生误认，构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。原告提交的证据不足以证明诉争商标具备可注册性。因此，被诉决定认定并无不当，本院予以支持。

因此，为降低因商标包含"博览会"、"EXPO"等词汇而造成与申请人名义不一致的风险，企业在商标注册申请中应慎用这类词汇。

总之，在展会中巧妙避开商标注册的"坑"，需要企业的提前规划。在商标注册申请前，商标查询可有效帮助评估商标的可注册性，从而提高注册成功几率；同时借助康信IP平台（https://service.kangxin.com）等知识产权服务平台可以更加便捷地享受全面的知识产权保护解决方案。