云南省知识产权局、省司法厅联合印发《关于推进专利侵权纠纷行政裁决工作体系建设 加强知识产权法治保障的实施意见》

为提升知识产权保护效能，护航全省科技创新，日前，云南省知识产权局、云南省司法厅联合印发《关于推进专利侵权纠纷行政裁决工作体系建设 加强知识产权法治保障的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

《实施意见》聚焦新时代知识产权保护需求，围绕不断完善专利侵权纠纷行政裁决工作体系建设，强化知识产权法治保障的工作目标，明确了重点任务。强化知识产权制度建设，深化行政保护与司法审判衔接机制，完善跨部门跨区域协同机制，促进技术调查官制度有效实施。推进专利侵权纠纷行政裁决规范化建设，提升专利侵权纠纷行政裁决规范化水平，探索差异化案件办理模式，实现案件繁简分流、高效办理。凝聚多元主体保护合力，推动知识产权纠纷化解社会共治，发挥好鉴定公证机构、律师法律服务等在知识产权纠纷解决中的重要作用。厚植知识产权文化理念，加强理论研究与法治宣传，在全社会营造保护知识产权的良好氛围。加强涉外知识产权保护，完善海外风险预警机制，深化知识产权国际交流合作。

《实施意见》是云南省强化知识产权法治保障，打造一流营商环境的重要举措，将有效提升知识产权保护水平和能力。下一步，云南省知识产权局与云南省司法厅将深化协同配合力度，加强组织领导，依法履职担当，为云南省新质生产力发展筑牢知识产权保护法治屏障。

（来源：国家知识产权局）

