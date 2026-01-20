《浙江省概念验证中心、中试平台知识产权保护指引（试行）》出台

Kangxin ’s articles from Kangxin are most popular:
近日，浙江省知识产权局出台《浙江省概念验证中心、中试平台知识产权保护指引（试行）》（以下简称《指引》）。
《指引》共有六个部分，明确了概念验证中心、中试平台应建立健全知识产权管理制度，验证服务活动涉及知识产权申请、转让和许可的合同管理，概念验证中心、中试平台在立项、项目执行过程中的知识产权管理，以及验证服务活动中发生知识产权纠纷争议处理等内容，进一步加强概念验证、中试服务成果的知识产权保护，有效维护了创新主体权益，助力科技创新和产业创新深度融合。
来源：国家知识产权局
